CrypstocksAI (MVP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCrypstocksAI (MVP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-03-09 07:32:59(UTC+8)
USD

CrypstocksAI (MVP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CrypstocksAI (MVP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 397.10K
$ 397.10K
Visų laikų rekordas:
$ 0.001656
$ 0.001656
Visų laikų minimumas:
$ 0.000079294709520812
$ 0.000079294709520812
Dabartinė kaina:
$ 0.0003971
$ 0.0003971

CrypstocksAI (MVP) Informacija

Crypstocks AI Terminal is a platform created to give crypto holders clear, verifiable insight into the digital-asset landscape. The terminal streams real-time on-chain activity alongside market data that users can independently audit, helping them build an informed perspective before taking action. All investment decisions made with information from the terminal remain the user’s sole responsibility; Crypstocks accepts no liability for any resulting gains or losses. Use the data, verify it for yourself, and trade at your own risk.

Oficiali svetainė:
https://crypstocks.ai/
Baltoji knyga:
https://docs.crypstocks.ai/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x2d2d8449ec0bb78c497c36ffaac583dff4bd4444

CrypstocksAI (MVP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CrypstocksAI (MVP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MVP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MVP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MVP tokenomiką, galite peržiūrėti MVP tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti MVP

Norite įtraukti CrypstocksAI (MVP) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MVP pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

CrypstocksAI (MVP) Kainų istorija

MVP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MVP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MVP? Mūsų MVP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką