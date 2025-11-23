Boundless (ZKC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBoundless (ZKC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:27:46(UTC+8)
USD

Boundless (ZKC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Boundless (ZKC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 32.06M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 223.28M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 143.60M
Visų laikų rekordas:
$ 1.8
Visų laikų minimumas:
$ 0.10926744882772854
Dabartinė kaina:
$ 0.1436
Boundless (ZKC) Informacija

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Oficiali svetainė:
https://boundless.network/
Baltoji knyga:
https://read.boundless.network/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x000006c2a22ff4a44ff1f5d0f2ed65f781f55555

Boundless (ZKC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Boundless (ZKC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ZKC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ZKC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ZKC tokenomiką, galite peržiūrėti ZKC tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti ZKC

Norite įtraukti Boundless (ZKC) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius ZKC pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Boundless (ZKC) Kainų istorija

ZKC kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

ZKC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ZKC? Mūsų ZKC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

