Blocksquare Token kainos prognozė
$0.0897
$0.0897$0.0897
+2.74%
USD
Faktinis
Prognozė
Blocksquare Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Blocksquare Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0897 prekybos kainą 2025 m.

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Blocksquare Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.094185 prekybos kainą 2026 m.

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BST ateities kaina yra $ 0.098894 su 10.25% augimo norma.

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BST ateities kaina yra $ 0.103838 su 15.76% augimo norma.

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.109030, o augimo norma – 21.55%.

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.114482, o augimo norma – 27.63%.

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Blocksquare Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.186479 prekybos kainą.

Blocksquare Token (BST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Blocksquare Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.303756 prekybos kainą.

Trumpalaikės Blocksquare Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Dabartinė Blocksquare Token kainų statistika

$ 0.0897
$ 0.0897$ 0.0897

+2.74%

$ 5.43M
$ 5.43M$ 5.43M

60.51M
60.51M 60.51M

$ 464.29
$ 464.29$ 464.29

+464.29%

Naujausia BST kaina yra $ 0.0897. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.74%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 464.29.
Be to, BST turi 60.51M apyvartą ir $ 5.43M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Blocksquare Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Blocksquare Token, dabartinė Blocksquare Token kaina yra 0.0897USD. Apyvartinė Blocksquare Token (BST) pasiūla yra 0.00 BST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.43M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001899
    $ 0.0902
    $ 0.0859
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.002399
    $ 0.0991
    $ 0.0833
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.0189
    $ 0.1134
    $ 0.0833
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Blocksquare Token kaina pasikeitė $0.001899, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Blocksquare Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.0991 ir žemiausia $0.0833. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo BST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Blocksquare Token įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0189 vertę. Tai rodo, kad BST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Blocksquare Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BST kainų istoriją

Kaip veikia Blocksquare Token (BST) kainų prognozės modulis?

Blocksquare Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Blocksquare Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Blocksquare Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Blocksquare Token potencialą.

Kodėl BST kainų prognozė yra svarbi?

BST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BST dabar?
Pagal jūsų prognozes, BST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BST kainų prognozė?
Remiantis Blocksquare Token (BST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BST 2026 m.?
1 vieneto Blocksquare Token (BST) kaina šiandien yra $0.0897. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BST kaina 2027 m.?
Blocksquare Token (BST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blocksquare Token (BST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blocksquare Token (BST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BST 2030 m.?
1 vieneto Blocksquare Token (BST) kaina šiandien yra $0.0897. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BST kainų prognozė 2040 metams?
Blocksquare Token (BST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BST kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.