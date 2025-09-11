Daugiau apie BST

Blocksquare Token kaina(BST)

1 BST į USD – tiesioginė kaina:

Blocksquare Token (BST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:30:19(UTC+8)

Blocksquare Token (BST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Blocksquare Token (BST) realiojo laiko kaina yra $ 0.0865. Per pastarąsias 24 valandas BST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0845 iki aukščiausios $ 0.0887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BST kaina yra $ 0.9530040952157873, o žemiausia – $ 0.046868297986053443.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BST per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – -2.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blocksquare Token (BST) rinkos informacija

Dabartinė Blocksquare Token rinkos kapitalizacija yra $ 5.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.86K. BST apyvartoje yra 60.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 62712664.78864395. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.65M

Blocksquare Token (BST) kainos istorija USD

Stebėkite Blocksquare Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0022-2.48%
30 dienų$ -0.015-14.78%
60 dienų$ -0.0286-24.85%
90 dienų$ -0.0026-2.92%
Blocksquare Token kainos pokytis šiandien

Šiandien BST užfiksuotas $ -0.0022 (-2.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Blocksquare Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.015 (-14.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Blocksquare Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BST rodiklis pasikeitė $ -0.0286 (-24.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Blocksquare Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0026 (-2.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blocksquare Token (BST) pokyčius?

Peržiūrėkite Blocksquare Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Blocksquare Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blocksquare Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blocksquare Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blocksquare Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Blocksquare Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blocksquare Token (BST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blocksquare Token (BST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blocksquare Token prognozes.

Peržiūrėkite Blocksquare Token kainos prognozę dabar!

Blocksquare Token (BST) Tokenomika

Supratimas apie Blocksquare Token (BST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Blocksquare Token (BST)

Ieškote, kaip nusipirkti Blocksquare Token? Viskas paprasta ir patogu! Blocksquare Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BST į vietos valiutas

1 Blocksquare Token(BST) į VND
1 Blocksquare Token(BST) į AUD
1 Blocksquare Token(BST) į GBP
1 Blocksquare Token(BST) į EUR
1 Blocksquare Token(BST) į USD
1 Blocksquare Token(BST) į MYR
1 Blocksquare Token(BST) į TRY
1 Blocksquare Token(BST) į JPY
1 Blocksquare Token(BST) į ARS
1 Blocksquare Token(BST) į RUB
1 Blocksquare Token(BST) į INR
1 Blocksquare Token(BST) į IDR
1 Blocksquare Token(BST) į KRW
1 Blocksquare Token(BST) į PHP
1 Blocksquare Token(BST) į EGP
1 Blocksquare Token(BST) į BRL
1 Blocksquare Token(BST) į CAD
1 Blocksquare Token(BST) į BDT
1 Blocksquare Token(BST) į NGN
1 Blocksquare Token(BST) į COP
1 Blocksquare Token(BST) į ZAR
1 Blocksquare Token(BST) į UAH
1 Blocksquare Token(BST) į VES
1 Blocksquare Token(BST) į CLP
1 Blocksquare Token(BST) į PKR
1 Blocksquare Token(BST) į KZT
1 Blocksquare Token(BST) į THB
1 Blocksquare Token(BST) į TWD
1 Blocksquare Token(BST) į AED
1 Blocksquare Token(BST) į CHF
1 Blocksquare Token(BST) į HKD
1 Blocksquare Token(BST) į AMD
1 Blocksquare Token(BST) į MAD
1 Blocksquare Token(BST) į MXN
1 Blocksquare Token(BST) į SAR
1 Blocksquare Token(BST) į PLN
1 Blocksquare Token(BST) į RON
1 Blocksquare Token(BST) į SEK
1 Blocksquare Token(BST) į BGN
1 Blocksquare Token(BST) į HUF
1 Blocksquare Token(BST) į CZK
1 Blocksquare Token(BST) į KWD
1 Blocksquare Token(BST) į ILS
1 Blocksquare Token(BST) į AOA
1 Blocksquare Token(BST) į BHD
1 Blocksquare Token(BST) į BMD
1 Blocksquare Token(BST) į DKK
1 Blocksquare Token(BST) į HNL
1 Blocksquare Token(BST) į MUR
1 Blocksquare Token(BST) į NAD
1 Blocksquare Token(BST) į NOK
1 Blocksquare Token(BST) į NZD
1 Blocksquare Token(BST) į PAB
1 Blocksquare Token(BST) į PGK
1 Blocksquare Token(BST) į QAR
1 Blocksquare Token(BST) į RSD
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blocksquare Token

Kiek Blocksquare Token(BST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BST kaina USD valiuta yra 0.0865USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BST į USD kaina?
Dabartinė BST kaina USD valiuta yra $ 0.0865. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blocksquare Token rinkos kapitalizacija?
BST rinkos kapitalizacija yra $ 5.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BST apyvartoje?
BST apyvartoje yra 60.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BST kaina?
BST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9530040952157873USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BST kaina?
BST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.046868297986053443USD.
Kokia yra BST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BST yra $ 3.86KUSD.
Ar BST kaina šiais metais kils?
BST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:30:19(UTC+8)

