Blocksquare Token (BST) realiojo laiko kaina yra $ 0.0865. Per pastarąsias 24 valandas BST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0845 iki aukščiausios $ 0.0887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BST kaina yra $ 0.9530040952157873, o žemiausia – $ 0.046868297986053443.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BST per pastarąją valandą pasikeitė -0.81%, per 24 valandas – -2.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blocksquare Token (BST) rinkos informacija
Dabartinė Blocksquare Token rinkos kapitalizacija yra $ 5.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.86K. BST apyvartoje yra 60.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 62712664.78864395. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.65M
Blocksquare Token (BST) kainos istorija USD
Stebėkite Blocksquare Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0022
-2.48%
30 dienų
$ -0.015
-14.78%
60 dienų
$ -0.0286
-24.85%
90 dienų
$ -0.0026
-2.92%
Blocksquare Token kainos pokytis šiandien
Šiandien BST užfiksuotas $ -0.0022 (-2.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blocksquare Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.015 (-14.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blocksquare Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BST rodiklis pasikeitė $ -0.0286 (-24.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blocksquare Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0026 (-2.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.
Blocksquare Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blocksquare Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BSTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blocksquare Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blocksquare Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Blocksquare Token (BST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Blocksquare Token (BST)
Ieškote, kaip nusipirkti Blocksquare Token? Viskas paprasta ir patogu! Blocksquare Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.