Nomina (NOM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNomina (NOM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:16:33(UTC+8)
USD

Nomina (NOM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Nomina (NOM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 33.96M
$ 33.96M$ 33.96M
Bendra pasiūla:
$ 7.50B
$ 7.50B$ 7.50B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.90B
$ 2.90B$ 2.90B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 87.83M
$ 87.83M$ 87.83M
Visų laikų rekordas:
$ 0.05699
$ 0.05699$ 0.05699
Visų laikų minimumas:
$ 0.006899363039322475
$ 0.006899363039322475$ 0.006899363039322475
Dabartinė kaina:
$ 0.01171
$ 0.01171$ 0.01171

Nomina (NOM) Informacija

Nomina is the first unified trading platform for perpetual future DEXs. Our trading terminal enables users to outperform the market using pre-built advanced strategies — all found in one place.

Oficiali svetainė:
https://www.nomina.io
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x6e6F6d696e61decd6605bD4a57836c5DB6923340

Nomina (NOM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Nomina (NOM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NOM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NOM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NOM tokenomiką, galite peržiūrėti NOM tokeno kainą realiuoju laiku!

Nomina (NOM) Kainų istorija

NOM kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką