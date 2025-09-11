Bonk (BONK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002338. Per pastarąsias 24 valandas BONK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002283 iki aukščiausios $ 0.00002373 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONK kaina yra $ 0.000059156192429551, o žemiausia – $ 0.000000091971686428.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONK per pastarąją valandą pasikeitė +0.73%, per 24 valandas – +0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bonk (BONK) rinkos informacija
Dabartinė Bonk rinkos kapitalizacija yra $ 1.90B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.98M. BONK apyvartoje yra 81.13T vienetų, o bendras kiekis siekia 87995333959182.75. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.08B
Bonk (BONK) kainos istorija USD
Stebėkite Bonk kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000583
+0.25%
30 dienų
$ -0.00000118
-4.81%
60 dienų
$ -0.0000014
-5.65%
90 dienų
$ +0.00000937
+66.88%
Bonk kainos pokytis šiandien
Šiandien BONK užfiksuotas $ +0.0000000583 (+0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bonk 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000118 (-4.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bonk 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BONK rodiklis pasikeitė $ -0.0000014 (-5.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bonk 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000937 (+66.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.
Bonk kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bonk (BONK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bonk (BONK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bonk prognozes.
Supratimas apie Bonk (BONK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
