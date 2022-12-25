Bonk (BONK) Tokenomika
Bonk (BONK) Informacija
Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.
Bonk (BONK) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Bonk (BONK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Bonk tokeno struktūra (BONK)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami BONK tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Bonk ($BONK) is a Solana-based meme token with a strong community focus, designed to incentivize ecosystem growth, reward participation, and provide utility across DeFi, gaming, and NFT applications. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Genesis Supply: BONK launched with a maximum supply of 100 trillion tokens, later reduced to ~93.56 trillion due to burns.
- Airdrop: 50% of the initial supply was airdropped to the Solana community on December 25, 2022, targeting NFT projects, DeFi users, artists, developers, and collectors.
- No Public/Private Sale: There were no public or private sales; the token was not used to raise funds for the project.
Allocation Mechanism
The initial allocation was designed to maximize community engagement and ecosystem development. The table below summarizes the main allocations:
|Allocation Category
|% of Initial Supply
|Locking/Unlocking Mechanism
|Solana NFT Projects
|21.0%
|Fully unlocked at genesis
|Early Contributors
|21.0%
|3-year linear vesting from Jan 1, 2023
|Market Participants & DeFi Users
|15.8%
|Fully unlocked at genesis
|BONK DAO
|15.8%
|Used for community initiatives, managed by DAO
|Artists & Collectors
|10.5%
|Fully unlocked at genesis
|Solana Developers
|5.3%
|Fully unlocked at genesis
|Initial Liquidity
|5.3%
|Fully unlocked at genesis
|Marketing
|5.3%
|Fully unlocked at genesis
- DAO Allocation: BONK DAO controls 15.8% for community-driven initiatives, with governance managed via Realms.
- Early Contributors: 21% is linearly vested over three years, incentivizing long-term commitment.
Usage and Incentive Mechanisms
Core Utilities
- DeFi: BONK is used in liquidity pools (e.g., BONK/SOL, BONK/USDC) on BonkSwap and other Solana DEXs. LPs earn a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan 2024).
- Staking: LPs receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
- Gaming: BONK is integrated as an in-game currency across 25+ blockchain games.
- NFTs: BONK can be used to mint NFTs and participate in NFT-related staking protocols.
- Binary Options: "Bonk or Bust" allows users to bet on SOL/USD price movements, earning or losing BONK based on outcomes.
Incentive Programs
- Referral Program: BonkBot users can refer others and earn a percentage of trading fees (30% in month 1, 20% in month 2, 10% perpetually).
- Buyback & Burn: BonkBot charges a 1% trading fee, 100% of which is used to buy back BONK. 10% of these fees are instantly burned, reducing supply.
- Ecosystem Rewards: Fees from various BONK ecosystem products are distributed to the BONK Rewards Pool, which rewards users who lock their tokens.
Locking and Unlocking Mechanisms
Locking
- Early Contributors: Subject to a 3-year linear vesting schedule starting January 1, 2023.
- esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and linearly unlock BONK over 365 days.
- BONK Rewards Pool: Users can lock BONK to receive a share of ecosystem fees.
Unlocking
- Genesis Unlock: Most allocations (except early contributors) were fully unlocked at genesis (Dec 25, 2022).
- Vesting Schedule: Early contributors' tokens unlock gradually over three years.
- esBONK Unlock: esBONK staked on BonkSwap unlocks BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
Allocation, Locking, and Unlocking Table
|Recipient Category
|Allocation (%)
|Locking Mechanism
|Unlocking Time/Status
|Solana NFT Projects
|21.0
|None (fully unlocked)
|Genesis (Dec 25, 2022)
|Early Contributors
|21.0
|3-year linear vesting
|Jan 1, 2023 – Jan 1, 2026
|Market Participants & DeFi Users
|15.8
|None (fully unlocked)
|Genesis (Dec 25, 2022)
|BONK DAO
|15.8
|DAO-controlled, for community initiatives
|Ongoing, as per DAO proposals
|Artists & Collectors
|10.5
|None (fully unlocked)
|Genesis (Dec 25, 2022)
|Solana Developers
|5.3
|None (fully unlocked)
|Genesis (Dec 25, 2022)
|Initial Liquidity
|5.3
|None (fully unlocked)
|Genesis (Dec 25, 2022)
|Marketing
|5.3
|None (fully unlocked)
|Genesis (Dec 25, 2022)
Additional Notes
- No Mint/Freeze Authority: The Solana token contract does not allow for minting or freezing, ensuring supply immutability.
- Governance: While the DAO manages treasury allocations, protocol changes are controlled by the project team, with no open governance for tokenholders.
- Ecosystem Integration: BONK is integrated across 139+ applications, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms, and is available on 40+ DEXs and CEXs.
Summary
Bonk’s token economics are designed to maximize community participation, incentivize ecosystem growth, and ensure long-term alignment through vesting and DAO-managed allocations. Its mechanisms for issuance, allocation, usage, and incentives are transparent and community-focused, with robust DeFi and gaming integrations, and a clear vesting schedule for core contributors.
Bonk (BONK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bonk (BONK) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BONK tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BONK tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BONK tokenomiką, galite peržiūrėti BONK tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti BONK
Norite įtraukti Bonk (BONK) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BONK pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Bonk (BONK) Kainų istorija
BONK kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
BONK kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BONK? Mūsų BONK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Bonk (BONK)
Suma
1 BONK = 0.00002642 USD