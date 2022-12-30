BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

VardasBONK

ReitingasNo.60

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0004%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis81,260,413,158,803.36

Maksimali pasiūla88,872,433,754,423.19

Bendra pasiūla87,995,329,241,972.97

Cirkuliacijos norma0.9143%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000059156192429551,2024-11-20

Mažiausia kaina0.000000091971686428,2022-12-30

Vieša blokų grandinėSOL

ĮvadasBonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

BONK/USDT
Bonk
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (BONK)
--
24 val. suma (USDT)
--
Loading...