Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

ReitingasNo.823

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis66,134,444,313,649

Maksimali pasiūla69,000,000,000,000

Bendra pasiūla66,484,444,313,649

Cirkuliacijos norma0.9584%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000003496956583032,2024-06-12

Mažiausia kaina0.00000000004584169,2023-05-12

Vieša blokų grandinėETH

