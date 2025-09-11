Bistroo (BIST) realiojo laiko kaina yra $ 0.00779. Per pastarąsias 24 valandas BIST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00756 iki aukščiausios $ 0.00784 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIST kaina yra $ 0.36994173, o žemiausia – $ 0.006156623433934821.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIST per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bistroo (BIST) rinkos informacija
No.2517
$ 447.16K
$ 447.16K
$ 99.78K
$ 99.78K
$ 771.21K
$ 771.21K
57.40M
57.40M
99,000,000
99,000,000
99,000,000
99,000,000
57.98%
ETH
Dabartinė Bistroo rinkos kapitalizacija yra $ 447.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.78K. BIST apyvartoje yra 57.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 99000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 771.21K
Bistroo (BIST) kainos istorija USD
Stebėkite Bistroo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000194
+0.25%
30 dienų
$ -0.0011
-12.38%
60 dienų
$ -0.00142
-15.42%
90 dienų
$ -0.00016
-2.02%
Bistroo kainos pokytis šiandien
Šiandien BIST užfiksuotas $ +0.0000194 (+0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bistroo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0011 (-12.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bistroo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIST rodiklis pasikeitė $ -0.00142 (-15.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bistroo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00016 (-2.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.
Bistroo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bistroo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BISTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bistroo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bistroo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bistroo kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Bistroo (BIST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BISTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bistroo (BIST)
Ieškote, kaip nusipirkti Bistroo? Viskas paprasta ir patogu! Bistroo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.