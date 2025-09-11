FIO Protocol (FIO) realiojo laiko kaina yra $ 0.01906. Per pastarąsias 24 valandas FIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01833 iki aukščiausios $ 0.02085 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIO kaina yra $ 0.56914028, o žemiausia – $ 0.01074395967351126.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FIO Protocol (FIO) rinkos informacija
Dabartinė FIO Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 15.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 743.97K. FIO apyvartoje yra 818.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 839242769.7719939. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.06M
FIO Protocol (FIO) kainos istorija USD
Stebėkite FIO Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001287
+0.68%
30 dienų
$ -0.0031
-13.99%
60 dienų
$ +0.00353
+22.73%
90 dienų
$ +0.00498
+35.36%
FIO Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien FIO užfiksuotas $ +0.0001287 (+0.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FIO Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0031 (-13.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FIO Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIO rodiklis pasikeitė $ +0.00353 (+22.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FIO Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00498 (+35.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FIO Protocol (FIO) pokyčius?
FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.
FIO Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FIO Protocol (FIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FIO Protocol (FIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FIO Protocol prognozes.
Supratimas apie FIO Protocol (FIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
