FIO Protocol (FIO)

$0.01905
+0.68%1D
FIO Protocol (FIO) kainos grafikas realiu laiku
FIO Protocol (FIO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01833
24 val. žemiausia
$ 0.02085
24 val. aukščiausia

$ 0.01833
$ 0.02085
$ 0.56914028
$ 0.01074395967351126
0.00%

+0.68%

-2.21%

-2.21%

FIO Protocol (FIO) realiojo laiko kaina yra $ 0.01906. Per pastarąsias 24 valandas FIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01833 iki aukščiausios $ 0.02085 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIO kaina yra $ 0.56914028, o žemiausia – $ 0.01074395967351126.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FIO Protocol (FIO) rinkos informacija

No.999

$ 15.60M
$ 743.97K
$ 19.06M
818.64M
1,000,000,000
839,242,769.7719939
81.86%

FIONEW

Dabartinė FIO Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 15.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 743.97K. FIO apyvartoje yra 818.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 839242769.7719939. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.06M

FIO Protocol (FIO) kainos istorija USD

Stebėkite FIO Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001287+0.68%
30 dienų$ -0.0031-13.99%
60 dienų$ +0.00353+22.73%
90 dienų$ +0.00498+35.36%
FIO Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien FIO užfiksuotas $ +0.0001287 (+0.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FIO Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0031 (-13.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FIO Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIO rodiklis pasikeitė $ +0.00353 (+22.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FIO Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00498 (+35.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FIO Protocol (FIO) pokyčius?

Peržiūrėkite FIO Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FIO Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FIOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FIO Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FIO Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FIO Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FIO Protocol (FIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FIO Protocol (FIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FIO Protocol prognozes.

Peržiūrėkite FIO Protocol kainos prognozę dabar!

FIO Protocol (FIO) Tokenomika

Supratimas apie FIO Protocol (FIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FIO Protocol (FIO)

Ieškote, kaip nusipirkti FIO Protocol? Viskas paprasta ir patogu! FIO Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FIO į vietos valiutas

FIO Protocol išteklius

Išsamesnei FIO Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FIO Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FIO Protocol

Kiek FIO Protocol(FIO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FIO kaina USD valiuta yra 0.01906USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FIO į USD kaina?
Dabartinė FIO kaina USD valiuta yra $ 0.01906. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FIO Protocol rinkos kapitalizacija?
FIO rinkos kapitalizacija yra $ 15.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FIO apyvartoje?
FIO apyvartoje yra 818.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FIO kaina?
FIO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.56914028USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FIO kaina?
FIO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01074395967351126USD.
Kokia yra FIO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FIO yra $ 743.97KUSD.
Ar FIO kaina šiais metais kils?
FIO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FIO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FIO Protocol (FIO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

