Bistroo (BIST) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBistroo (BIST), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Bistroo (BIST) Informacija

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Oficiali svetainė:
https://www.bistroo.io
Baltoji knyga:
https://bistroo.io/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Bistroo (BIST) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bistroo (BIST) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 467.83K
$ 467.83K
Bendra pasiūla:
$ 99.00M
$ 99.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 57.40M
$ 57.40M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 806.85K
$ 806.85K
Visų laikų rekordas:
$ 0.5482
$ 0.5482
Visų laikų minimumas:
$ 0.006156623433934821
$ 0.006156623433934821
Dabartinė kaina:
$ 0.00815
$ 0.00815

Bistroo (BIST) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bistroo (BIST) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BIST tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BIST tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BIST tokenomiką, galite peržiūrėti BIST tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BIST

Norite įtraukti Bistroo (BIST) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BIST pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Bistroo (BIST) Kainų istorija

BIST kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BIST kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BIST? Mūsų BIST kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

