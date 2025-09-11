BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002225
$ 0.0002225$ 0.0002225
24 val. žemiausia
$ 0.000226
$ 0.000226$ 0.000226
24 val. aukščiausia
$ 0.0002225
$ 0.0002225$ 0.0002225
$ 0.000226
$ 0.000226$ 0.000226
--
----
--
----
+0.04%
+0.58%
-6.32%
-6.32%
BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002254. Per pastarąsias 24 valandas BILLIONVIEW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002225 iki aukščiausios $ 0.000226 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BILLIONVIEW kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BILLIONVIEW per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) rinkos informacija
--
----
$ 105.26K
$ 105.26K$ 105.26K
$ 112.70K
$ 112.70K$ 112.70K
--
----
500,000,000
500,000,000 500,000,000
APTOS
Dabartinė BILLIONVIEW rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 105.26K. BILLIONVIEW apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.70K
BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) kainos istorija USD
Stebėkite BILLIONVIEW kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000013
+0.58%
30 dienų
$ +0.0000748
+49.66%
60 dienų
$ -0.0043826
-95.11%
90 dienų
$ -0.0065106
-96.66%
BILLIONVIEW kainos pokytis šiandien
Šiandien BILLIONVIEW užfiksuotas $ +0.0000013 (+0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BILLIONVIEW 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000748 (+49.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BILLIONVIEW 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BILLIONVIEW rodiklis pasikeitė $ -0.0043826 (-95.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BILLIONVIEW 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0065106 (-96.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) pokyčius?
BILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content.
BILLIONVIEW galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BILLIONVIEW investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BILLIONVIEW, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BILLIONVIEW kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BILLIONVIEW prognozes.
Supratimas apie BILLIONVIEW (BILLIONVIEW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BILLIONVIEWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BILLIONVIEW (BILLIONVIEW)
Ieškote, kaip nusipirkti BILLIONVIEW? Viskas paprasta ir patogu! BILLIONVIEW lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.