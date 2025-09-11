ARPA (ARPA) realiojo laiko kaina yra $ 0.02287. Per pastarąsias 24 valandas ARPA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02237 iki aukščiausios $ 0.02295 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARPA kaina yra $ 0.2751607677412158, o žemiausia – $ 0.00348694370424.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARPA per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ARPA (ARPA) rinkos informacija
$ 34.75M
$ 293.77K
$ 45.74M
1.52B
1,999,999,999.9877386
2019-04-26 00:00:00
Dabartinė ARPA rinkos kapitalizacija yra $ 34.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 293.77K. ARPA apyvartoje yra 1.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 1999999999.9877386. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.74M
ARPA (ARPA) kainos istorija USD
Stebėkite ARPA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001387
+0.61%
30 dienų
$ +0.00047
+2.09%
60 dienų
$ +0.00114
+5.24%
90 dienų
$ +0.00377
+19.73%
ARPA kainos pokytis šiandien
Šiandien ARPA užfiksuotas $ +0.0001387 (+0.61%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ARPA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00047 (+2.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ARPA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARPA rodiklis pasikeitė $ +0.00114 (+5.24% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ARPA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00377 (+19.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ARPA (ARPA) pokyčius?
We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding
ARPA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ARPA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ARPA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ARPA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ARPA (ARPA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ARPA (ARPA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ARPA prognozes.
Supratimas apie ARPA (ARPA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARPAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ARPA (ARPA)
Ieškote, kaip nusipirkti ARPA? Viskas paprasta ir patogu! ARPA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.