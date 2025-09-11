Daugiau apie BELUGA

BELUGA logotipas

BELUGA kaina(BELUGA)

1 BELUGA į USD – tiesioginė kaina:

$109.1337
-2.81%1D
USD
BELUGA (BELUGA) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

BELUGA (BELUGA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 103.6284
24 val. žemiausia
$ 113.7187
24 val. aukščiausia

$ 103.6284
$ 113.7187
--
--
-0.36%

-2.81%

-5.76%

-5.76%

BELUGA (BELUGA) realiojo laiko kaina yra $ 109.1337. Per pastarąsias 24 valandas BELUGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 103.6284 iki aukščiausios $ 113.7187 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BELUGA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BELUGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -2.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BELUGA (BELUGA) rinkos informacija

--
$ 15.95K
$ 15.95K$ 15.95K

$ 218.27B
$ 218.27B$ 218.27B

--
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

TONCOIN

Dabartinė BELUGA rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 15.95K. BELUGA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 218.27B

BELUGA (BELUGA) kainos istorija USD

Stebėkite BELUGA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -3.155322-2.81%
30 dienų$ -20.3944-15.75%
60 dienų$ +26.1098+31.44%
90 dienų$ +18.0409+19.80%
BELUGA kainos pokytis šiandien

Šiandien BELUGA užfiksuotas $ -3.155322 (-2.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BELUGA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -20.3944 (-15.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BELUGA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BELUGA rodiklis pasikeitė $ +26.1098 (+31.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BELUGA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +18.0409 (+19.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BELUGA (BELUGA) pokyčius?

Peržiūrėkite BELUGA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BELUGA (BELUGA)

BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.

BELUGA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BELUGA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BELUGAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BELUGA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BELUGA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BELUGA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BELUGA (BELUGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BELUGA (BELUGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BELUGA prognozes.

Peržiūrėkite BELUGA kainos prognozę dabar!

BELUGA (BELUGA) Tokenomika

Supratimas apie BELUGA (BELUGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BELUGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BELUGA (BELUGA)

Ieškote, kaip nusipirkti BELUGA? Viskas paprasta ir patogu! BELUGA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BELUGA į vietos valiutas

1 BELUGA(BELUGA) į VND
2,871,853.3155
1 BELUGA(BELUGA) į AUD
A$164.791887
1 BELUGA(BELUGA) į GBP
79.667601
1 BELUGA(BELUGA) į EUR
92.763645
1 BELUGA(BELUGA) į USD
$109.1337
1 BELUGA(BELUGA) į MYR
RM460.544214
1 BELUGA(BELUGA) į TRY
4,506.130473
1 BELUGA(BELUGA) į JPY
¥16,042.6539
1 BELUGA(BELUGA) į ARS
ARS$155,460.95565
1 BELUGA(BELUGA) į RUB
9,311.287284
1 BELUGA(BELUGA) į INR
9,638.688384
1 BELUGA(BELUGA) į IDR
Rp1,789,076.762928
1 BELUGA(BELUGA) į KRW
151,995.960675
1 BELUGA(BELUGA) į PHP
6,240.264966
1 BELUGA(BELUGA) į EGP
￡E.5,255.878992
1 BELUGA(BELUGA) į BRL
R$589.32198
1 BELUGA(BELUGA) į CAD
C$150.604506
1 BELUGA(BELUGA) į BDT
13,292.48466
1 BELUGA(BELUGA) į NGN
164,605.268373
1 BELUGA(BELUGA) į COP
$427,974.352572
1 BELUGA(BELUGA) į ZAR
R.1,914.205098
1 BELUGA(BELUGA) į UAH
4,505.039136
1 BELUGA(BELUGA) į VES
Bs17,024.8572
1 BELUGA(BELUGA) į CLP
$104,877.4857
1 BELUGA(BELUGA) į PKR
Rs30,995.062137
1 BELUGA(BELUGA) į KZT
58,831.794996
1 BELUGA(BELUGA) į THB
฿3,471.542997
1 BELUGA(BELUGA) į TWD
NT$3,307.842447
1 BELUGA(BELUGA) į AED
د.إ400.520679
1 BELUGA(BELUGA) į CHF
Fr86.215623
1 BELUGA(BELUGA) į HKD
HK$849.060186
1 BELUGA(BELUGA) į AMD
֏41,701.078107
1 BELUGA(BELUGA) į MAD
.د.م985.477311
1 BELUGA(BELUGA) į MXN
$2,033.160831
1 BELUGA(BELUGA) į SAR
ريال409.251375
1 BELUGA(BELUGA) į PLN
397.246668
1 BELUGA(BELUGA) į RON
лв472.548921
1 BELUGA(BELUGA) į SEK
kr1,020.400095
1 BELUGA(BELUGA) į BGN
лв182.253279
1 BELUGA(BELUGA) į HUF
Ft36,683.110581
1 BELUGA(BELUGA) į CZK
2,278.711656
1 BELUGA(BELUGA) į KWD
د.ك33.2857785
1 BELUGA(BELUGA) į ILS
363.415221
1 BELUGA(BELUGA) į AOA
Kz99,483.006909
1 BELUGA(BELUGA) į BHD
.د.ب41.1434049
1 BELUGA(BELUGA) į BMD
$109.1337
1 BELUGA(BELUGA) į DKK
kr696.273006
1 BELUGA(BELUGA) į HNL
L2,860.394277
1 BELUGA(BELUGA) į MUR
4,972.131372
1 BELUGA(BELUGA) į NAD
$1,918.570446
1 BELUGA(BELUGA) į NOK
kr1,082.606304
1 BELUGA(BELUGA) į NZD
$183.344616
1 BELUGA(BELUGA) į PAB
B/.109.1337
1 BELUGA(BELUGA) į PGK
K462.726888
1 BELUGA(BELUGA) į QAR
ر.ق397.246668
1 BELUGA(BELUGA) į RSD
дин.10,937.379414

BELUGA išteklius

Išsamesnei BELUGA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BELUGA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BELUGA

Kiek BELUGA(BELUGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BELUGA kaina USD valiuta yra 109.1337USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BELUGA į USD kaina?
Dabartinė BELUGA kaina USD valiuta yra $ 109.1337. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BELUGA rinkos kapitalizacija?
BELUGA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BELUGA apyvartoje?
BELUGA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BELUGA kaina?
BELUGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BELUGA kaina?
BELUGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BELUGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BELUGA yra $ 15.95KUSD.
Ar BELUGA kaina šiais metais kils?
BELUGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BELUGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BELUGA (BELUGA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

