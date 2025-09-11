Daugiau apie BELLS

Bellscoin logotipas

Bellscoin kaina(BELLS)

1 BELLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.2
$0.2$0.2
+7.52%1D
USD
Bellscoin (BELLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:40:07(UTC+8)

Bellscoin (BELLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.183
$ 0.183$ 0.183
24 val. žemiausia
$ 0.21
$ 0.21$ 0.21
24 val. aukščiausia

$ 0.183
$ 0.183$ 0.183

$ 0.21
$ 0.21$ 0.21

$ 1.887809227909312
$ 1.887809227909312$ 1.887809227909312

$ 0.14119229337033853
$ 0.14119229337033853$ 0.14119229337033853

-1.48%

+7.52%

+16.27%

+16.27%

Bellscoin (BELLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.2. Per pastarąsias 24 valandas BELLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.183 iki aukščiausios $ 0.21 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BELLS kaina yra $ 1.887809227909312, o žemiausia – $ 0.14119229337033853.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BELLS per pastarąją valandą pasikeitė -1.48%, per 24 valandas – +7.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bellscoin (BELLS) rinkos informacija

No.1098

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

$ 20.38K
$ 20.38K$ 20.38K

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

61.02M
61.02M 61.02M

61,017,795
61,017,795 61,017,795

BELLS

Dabartinė Bellscoin rinkos kapitalizacija yra $ 12.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.38K. BELLS apyvartoje yra 61.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 61017795. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.20M

Bellscoin (BELLS) kainos istorija USD

Stebėkite Bellscoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01399+7.52%
30 dienų$ +0.016+8.69%
60 dienų$ +0.028+16.27%
90 dienų$ +0.021+11.73%
Bellscoin kainos pokytis šiandien

Šiandien BELLS užfiksuotas $ +0.01399 (+7.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bellscoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.016 (+8.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bellscoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BELLS rodiklis pasikeitė $ +0.028 (+16.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bellscoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.021 (+11.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bellscoin (BELLS) pokyčius?

Peržiūrėkite Bellscoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bellscoin (BELLS)

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

Bellscoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bellscoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BELLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bellscoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bellscoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bellscoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bellscoin (BELLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bellscoin (BELLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bellscoin prognozes.

Peržiūrėkite Bellscoin kainos prognozę dabar!

Bellscoin (BELLS) Tokenomika

Supratimas apie Bellscoin (BELLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BELLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bellscoin (BELLS)

Ieškote, kaip nusipirkti Bellscoin? Viskas paprasta ir patogu! Bellscoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BELLS į vietos valiutas

1 Bellscoin(BELLS) į VND
5,263
1 Bellscoin(BELLS) į AUD
A$0.302
1 Bellscoin(BELLS) į GBP
0.146
1 Bellscoin(BELLS) į EUR
0.17
1 Bellscoin(BELLS) į USD
$0.2
1 Bellscoin(BELLS) į MYR
RM0.844
1 Bellscoin(BELLS) į TRY
8.256
1 Bellscoin(BELLS) į JPY
¥29.4
1 Bellscoin(BELLS) į ARS
ARS$284.9
1 Bellscoin(BELLS) į RUB
16.898
1 Bellscoin(BELLS) į INR
17.632
1 Bellscoin(BELLS) į IDR
Rp3,278.688
1 Bellscoin(BELLS) į KRW
277.776
1 Bellscoin(BELLS) į PHP
11.43
1 Bellscoin(BELLS) į EGP
￡E.9.63
1 Bellscoin(BELLS) į BRL
R$1.08
1 Bellscoin(BELLS) į CAD
C$0.276
1 Bellscoin(BELLS) į BDT
24.36
1 Bellscoin(BELLS) į NGN
301.658
1 Bellscoin(BELLS) į COP
$784.312
1 Bellscoin(BELLS) į ZAR
R.3.498
1 Bellscoin(BELLS) į UAH
8.256
1 Bellscoin(BELLS) į VES
Bs31.2
1 Bellscoin(BELLS) į CLP
$192.2
1 Bellscoin(BELLS) į PKR
Rs56.802
1 Bellscoin(BELLS) į KZT
107.816
1 Bellscoin(BELLS) į THB
฿6.356
1 Bellscoin(BELLS) į TWD
NT$6.07
1 Bellscoin(BELLS) į AED
د.إ0.734
1 Bellscoin(BELLS) į CHF
Fr0.158
1 Bellscoin(BELLS) į HKD
HK$1.556
1 Bellscoin(BELLS) į AMD
֏76.422
1 Bellscoin(BELLS) į MAD
.د.م1.806
1 Bellscoin(BELLS) į MXN
$3.72
1 Bellscoin(BELLS) į SAR
ريال0.75
1 Bellscoin(BELLS) į PLN
0.728
1 Bellscoin(BELLS) į RON
лв0.868
1 Bellscoin(BELLS) į SEK
kr1.87
1 Bellscoin(BELLS) į BGN
лв0.334
1 Bellscoin(BELLS) į HUF
Ft67.226
1 Bellscoin(BELLS) į CZK
4.172
1 Bellscoin(BELLS) į KWD
د.ك0.061
1 Bellscoin(BELLS) į ILS
0.664
1 Bellscoin(BELLS) į AOA
Kz182.982
1 Bellscoin(BELLS) į BHD
.د.ب0.0754
1 Bellscoin(BELLS) į BMD
$0.2
1 Bellscoin(BELLS) į DKK
kr1.276
1 Bellscoin(BELLS) į HNL
L5.242
1 Bellscoin(BELLS) į MUR
9.1
1 Bellscoin(BELLS) į NAD
$3.516
1 Bellscoin(BELLS) į NOK
kr1.986
1 Bellscoin(BELLS) į NZD
$0.336
1 Bellscoin(BELLS) į PAB
B/.0.2
1 Bellscoin(BELLS) į PGK
K0.848
1 Bellscoin(BELLS) į QAR
ر.ق0.728
1 Bellscoin(BELLS) į RSD
дин.20.03

Bellscoin išteklius

Išsamesnei Bellscoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bellscoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bellscoin

Kiek Bellscoin(BELLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BELLS kaina USD valiuta yra 0.2USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BELLS į USD kaina?
Dabartinė BELLS kaina USD valiuta yra $ 0.2. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bellscoin rinkos kapitalizacija?
BELLS rinkos kapitalizacija yra $ 12.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BELLS apyvartoje?
BELLS apyvartoje yra 61.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BELLS kaina?
BELLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.887809227909312USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BELLS kaina?
BELLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.14119229337033853USD.
Kokia yra BELLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BELLS yra $ 20.38KUSD.
Ar BELLS kaina šiais metais kils?
BELLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BELLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
