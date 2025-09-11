Bellscoin (BELLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.2. Per pastarąsias 24 valandas BELLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.183 iki aukščiausios $ 0.21 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BELLS kaina yra $ 1.887809227909312, o žemiausia – $ 0.14119229337033853.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BELLS per pastarąją valandą pasikeitė -1.48%, per 24 valandas – +7.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bellscoin (BELLS) rinkos informacija
No.1098
$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M
$ 20.38K
$ 20.38K$ 20.38K
$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M
61.02M
61.02M 61.02M
61,017,795
61,017,795 61,017,795
BELLS
Dabartinė Bellscoin rinkos kapitalizacija yra $ 12.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.38K. BELLS apyvartoje yra 61.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 61017795. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.20M
Bellscoin (BELLS) kainos istorija USD
Stebėkite Bellscoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.01399
+7.52%
30 dienų
$ +0.016
+8.69%
60 dienų
$ +0.028
+16.27%
90 dienų
$ +0.021
+11.73%
Bellscoin kainos pokytis šiandien
Šiandien BELLS užfiksuotas $ +0.01399 (+7.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bellscoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.016 (+8.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bellscoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BELLS rodiklis pasikeitė $ +0.028 (+16.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bellscoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.021 (+11.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bellscoin (BELLS) pokyčius?
Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.
Bellscoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bellscoin (BELLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bellscoin (BELLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bellscoin prognozes.
Supratimas apie Bellscoin (BELLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BELLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
