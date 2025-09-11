Daugiau apie BEL

Bella logotipas

Bella kaina(BEL)

1 BEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.2546
-0.62%1D
USD
Bella (BEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:54:29(UTC+8)

Bella (BEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2509
24 val. žemiausia
$ 0.2584
24 val. aukščiausia

$ 0.2509
$ 0.2584
$ 10.0337760204
$ 0.1970319058818738
-0.44%

-0.62%

+7.56%

+7.56%

Bella (BEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.2545. Per pastarąsias 24 valandas BEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2509 iki aukščiausios $ 0.2584 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEL kaina yra $ 10.0337760204, o žemiausia – $ 0.1970319058818738.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bella (BEL) rinkos informacija

No.902

$ 20.36M
$ 306.35K
$ 25.45M
80.00M
100,000,000
2020-09-09 00:00:00

$ 0.75
ETH

Dabartinė Bella rinkos kapitalizacija yra $ 20.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 306.35K. BEL apyvartoje yra 80.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.45M

Bella (BEL) kainos istorija USD

Stebėkite Bella kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001588-0.62%
30 dienų$ -0.002-0.78%
60 dienų$ -0.0271-9.63%
90 dienų$ +0.0024+0.95%
Bella kainos pokytis šiandien

Šiandien BEL užfiksuotas $ -0.001588 (-0.62%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bella 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002 (-0.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bella 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BEL rodiklis pasikeitė $ -0.0271 (-9.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bella 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0024 (+0.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bella (BEL) pokyčius?

Peržiūrėkite Bella kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Bella galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bella investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bella mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bella, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bella kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bella (BEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bella (BEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bella prognozes.

Peržiūrėkite Bella kainos prognozę dabar!

Bella (BEL) Tokenomika

Supratimas apie Bella (BEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bella (BEL)

Ieškote, kaip nusipirkti Bella? Viskas paprasta ir patogu! Bella lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BEL į vietos valiutas

1 Bella(BEL) į VND
6,697.1675
1 Bella(BEL) į AUD
A$0.384295
1 Bella(BEL) į GBP
0.185785
1 Bella(BEL) į EUR
0.216325
1 Bella(BEL) į USD
$0.2545
1 Bella(BEL) į MYR
RM1.07399
1 Bella(BEL) į TRY
10.503215
1 Bella(BEL) į JPY
¥37.4115
1 Bella(BEL) į ARS
ARS$362.53525
1 Bella(BEL) į RUB
21.50525
1 Bella(BEL) į INR
22.454535
1 Bella(BEL) į IDR
Rp4,172.13048
1 Bella(BEL) į KRW
353.96369
1 Bella(BEL) į PHP
14.56249
1 Bella(BEL) į EGP
￡E.12.25672
1 Bella(BEL) į BRL
R$1.3743
1 Bella(BEL) į CAD
C$0.35121
1 Bella(BEL) į BDT
30.9981
1 Bella(BEL) į NGN
383.859805
1 Bella(BEL) į COP
$998.03702
1 Bella(BEL) į ZAR
R.4.45375
1 Bella(BEL) į UAH
10.50576
1 Bella(BEL) į VES
Bs39.702
1 Bella(BEL) į CLP
$244.5745
1 Bella(BEL) į PKR
Rs72.280545
1 Bella(BEL) į KZT
137.19586
1 Bella(BEL) į THB
฿8.085465
1 Bella(BEL) į TWD
NT$7.724075
1 Bella(BEL) į AED
د.إ0.934015
1 Bella(BEL) į CHF
Fr0.201055
1 Bella(BEL) į HKD
HK$1.98001
1 Bella(BEL) į AMD
֏97.246995
1 Bella(BEL) į MAD
.د.م2.298135
1 Bella(BEL) į MXN
$4.7337
1 Bella(BEL) į SAR
ريال0.954375
1 Bella(BEL) į PLN
0.92638
1 Bella(BEL) į RON
лв1.101985
1 Bella(BEL) į SEK
kr2.379575
1 Bella(BEL) į BGN
лв0.425015
1 Bella(BEL) į HUF
Ft85.545085
1 Bella(BEL) į CZK
5.30887
1 Bella(BEL) į KWD
د.ك0.0776225
1 Bella(BEL) į ILS
0.847485
1 Bella(BEL) į AOA
Kz231.994565
1 Bella(BEL) į BHD
.د.ب0.0959465
1 Bella(BEL) į BMD
$0.2545
1 Bella(BEL) į DKK
kr1.62371
1 Bella(BEL) į HNL
L6.670445
1 Bella(BEL) į MUR
11.59502
1 Bella(BEL) į NAD
$4.47411
1 Bella(BEL) į NOK
kr2.527185
1 Bella(BEL) į NZD
$0.42756
1 Bella(BEL) į PAB
B/.0.2545
1 Bella(BEL) į PGK
K1.07908
1 Bella(BEL) į QAR
ر.ق0.92638
1 Bella(BEL) į RSD
дин.25.49072

Bella išteklius

Išsamesnei Bella analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bella svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bella

Kiek Bella(BEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEL kaina USD valiuta yra 0.2545USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEL į USD kaina?
Dabartinė BEL kaina USD valiuta yra $ 0.2545. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bella rinkos kapitalizacija?
BEL rinkos kapitalizacija yra $ 20.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEL apyvartoje?
BEL apyvartoje yra 80.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEL kaina?
BEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.0337760204USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEL kaina?
BEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1970319058818738USD.
Kokia yra BEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEL yra $ 306.35KUSD.
Ar BEL kaina šiais metais kils?
BEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:54:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

