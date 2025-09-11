Beam (BEAMX) realiojo laiko kaina yra $ 0.007471. Per pastarąsias 24 valandas BEAMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0071 iki aukščiausios $ 0.007698 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEAMX kaina yra $ 0.0443396537575509, o žemiausia – $ 0.003813809076023138.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEAMX per pastarąją valandą pasikeitė -0.97%, per 24 valandas – -2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Beam (BEAMX) rinkos informacija
No.148
$ 369.56M
$ 1.14M
$ 466.44M
49.47B
62,434,008,330
Dabartinė Beam rinkos kapitalizacija yra $ 369.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.14M. BEAMX apyvartoje yra 49.47B vienetų, o bendras kiekis siekia 62434008330. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 466.44M
Beam (BEAMX) kainos istorija USD
Stebėkite Beam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00018536
-2.42%
30 dienų
$ -0.000362
-4.63%
60 dienų
$ +0.000663
+9.73%
90 dienų
$ +0.001757
+30.74%
Beam kainos pokytis šiandien
Šiandien BEAMX užfiksuotas $ -0.00018536 (-2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Beam 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000362 (-4.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Beam 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BEAMX rodiklis pasikeitė $ +0.000663 (+9.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Beam 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001757 (+30.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Beam (BEAMX) pokyčius?
The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.
Beam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Beam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Beam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Beam kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Beam (BEAMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Beam (BEAMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Beam prognozes.
Supratimas apie Beam (BEAMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BEAMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Beam (BEAMX)
Ieškote, kaip nusipirkti Beam? Viskas paprasta ir patogu! Beam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.