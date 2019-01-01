Beam (BEAMX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBeam (BEAMX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

https://www.onbeam.com/
https://docs.onbeam.com/
https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE

Beam (BEAMX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Beam (BEAMX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 399.29M
Bendra pasiūla:
$ 62.43B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 49.47B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 503.97M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0444
Visų laikų minimumas:
$ 0.003813809076023138
Dabartinė kaina:
$ 0.008072
Beam (BEAMX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Beam (BEAMX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BEAMX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BEAMX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BEAMX tokenomiką, galite peržiūrėti BEAMX tokeno kainą realiuoju laiku!

