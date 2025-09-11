BitDCA (BDCA) realiojo laiko kaina yra $ 1.0418. Per pastarąsias 24 valandas BDCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9885 iki aukščiausios $ 1.1469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDCA kaina yra $ 1.0670312413026701, o žemiausia – $ 0.075.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDCA per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BitDCA (BDCA) rinkos informacija
No.453
$ 78.43M
$ 807.90K
$ 148.63M
75.28M
142,665,333
142,665,333
52.76%
BSC
Dabartinė BitDCA rinkos kapitalizacija yra $ 78.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 807.90K. BDCA apyvartoje yra 75.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 142665333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 148.63M
BitDCA (BDCA) kainos istorija USD
Stebėkite BitDCA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.004667
+0.45%
30 dienų
$ +0.1422
+15.80%
60 dienų
$ +0.0904
+9.50%
90 dienų
$ +0.0807
+8.39%
BitDCA kainos pokytis šiandien
Šiandien BDCA užfiksuotas $ +0.004667 (+0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BitDCA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1422 (+15.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BitDCA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDCA rodiklis pasikeitė $ +0.0904 (+9.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BitDCA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0807 (+8.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BitDCA (BDCA) pokyčius?
BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.
BitDCA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BitDCA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BitDCA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BitDCA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BitDCA (BDCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitDCA (BDCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitDCA prognozes.
Supratimas apie BitDCA (BDCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BitDCA (BDCA)
Ieškote, kaip nusipirkti BitDCA? Viskas paprasta ir patogu! BitDCA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
