BitDCA logotipas

BitDCA kaina(BDCA)

$1.0418
+0.45%1D
USD
BitDCA (BDCA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:06:08(UTC+8)

BitDCA (BDCA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.29%

+0.45%

+9.44%

+9.44%

BitDCA (BDCA) realiojo laiko kaina yra $ 1.0418. Per pastarąsias 24 valandas BDCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9885 iki aukščiausios $ 1.1469 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDCA kaina yra $ 1.0670312413026701, o žemiausia – $ 0.075.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDCA per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitDCA (BDCA) rinkos informacija

No.453

52.76%

BSC

Dabartinė BitDCA rinkos kapitalizacija yra $ 78.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 807.90K. BDCA apyvartoje yra 75.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 142665333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 148.63M

BitDCA (BDCA) kainos istorija USD

Stebėkite BitDCA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.004667+0.45%
30 dienų$ +0.1422+15.80%
60 dienų$ +0.0904+9.50%
90 dienų$ +0.0807+8.39%
BitDCA kainos pokytis šiandien

Šiandien BDCA užfiksuotas $ +0.004667 (+0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BitDCA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1422 (+15.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BitDCA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDCA rodiklis pasikeitė $ +0.0904 (+9.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BitDCA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0807 (+8.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BitDCA (BDCA) pokyčius?

Peržiūrėkite BitDCA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BitDCA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BDCAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BitDCA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BitDCA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BitDCA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitDCA (BDCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitDCA (BDCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitDCA prognozes.

Peržiūrėkite BitDCA kainos prognozę dabar!

BitDCA (BDCA) Tokenomika

Supratimas apie BitDCA (BDCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BitDCA (BDCA)

Ieškote, kaip nusipirkti BitDCA? Viskas paprasta ir patogu! BitDCA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BDCA į vietos valiutas

BitDCA išteklius

Išsamesnei BitDCA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BitDCA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitDCA

Kiek BitDCA(BDCA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BDCA kaina USD valiuta yra 1.0418USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BDCA į USD kaina?
Dabartinė BDCA kaina USD valiuta yra $ 1.0418. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitDCA rinkos kapitalizacija?
BDCA rinkos kapitalizacija yra $ 78.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BDCA apyvartoje?
BDCA apyvartoje yra 75.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BDCA kaina?
BDCA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0670312413026701USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BDCA kaina?
BDCA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.075USD.
Kokia yra BDCA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BDCA yra $ 807.90KUSD.
Ar BDCA kaina šiais metais kils?
BDCA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BDCA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BitDCA (BDCA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

