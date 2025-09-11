Daugiau apie BCB

Blockchain Bets logotipas

Blockchain Bets kaina(BCB)

1 BCB į USD – tiesioginė kaina:

-0.08%1D
USD
Blockchain Bets (BCB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:24:17(UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.09%

-0.08%

-1.30%

-1.30%

Blockchain Bets (BCB) realiojo laiko kaina yra $ 0.001141. Per pastarąsias 24 valandas BCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001141 iki aukščiausios $ 0.001142 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCB kaina yra $ 0.059751326391164955, o žemiausia – $ 0.00061258442477132.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCB per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blockchain Bets (BCB) rinkos informacija

No.5541

ETH

Dabartinė Blockchain Bets rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.14. BCB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14M

Blockchain Bets (BCB) kainos istorija USD

Stebėkite Blockchain Bets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000091-0.08%
30 dienų$ +0.000112+10.88%
60 dienų$ +0.00039+51.93%
90 dienų$ +0.000285+33.29%
Blockchain Bets kainos pokytis šiandien

Šiandien BCB užfiksuotas $ -0.00000091 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Blockchain Bets 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000112 (+10.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Blockchain Bets 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCB rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+51.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Blockchain Bets 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000285 (+33.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blockchain Bets (BCB) pokyčius?

Peržiūrėkite Blockchain Bets kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blockchain Bets investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BCBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blockchain Bets mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blockchain Bets, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Blockchain Bets kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blockchain Bets (BCB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blockchain Bets (BCB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blockchain Bets prognozes.

Peržiūrėkite Blockchain Bets kainos prognozę dabar!

Blockchain Bets (BCB) Tokenomika

Supratimas apie Blockchain Bets (BCB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Blockchain Bets (BCB)

Ieškote, kaip nusipirkti Blockchain Bets? Viskas paprasta ir patogu! Blockchain Bets lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Blockchain Bets išteklius

Išsamesnei Blockchain Bets analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Blockchain Bets svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blockchain Bets

Kiek Blockchain Bets(BCB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BCB kaina USD valiuta yra 0.001141USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BCB į USD kaina?
Dabartinė BCB kaina USD valiuta yra $ 0.001141. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blockchain Bets rinkos kapitalizacija?
BCB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BCB apyvartoje?
BCB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BCB kaina?
BCB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.059751326391164955USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BCB kaina?
BCB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00061258442477132USD.
Kokia yra BCB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BCB yra $ 1.14USD.
Ar BCB kaina šiais metais kils?
BCB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BCB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

