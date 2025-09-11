Blockchain Bets (BCB) realiojo laiko kaina yra $ 0.001141. Per pastarąsias 24 valandas BCB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001141 iki aukščiausios $ 0.001142 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCB kaina yra $ 0.059751326391164955, o žemiausia – $ 0.00061258442477132.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCB per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blockchain Bets (BCB) rinkos informacija
No.5541
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Dabartinė Blockchain Bets rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.14. BCB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14M
Blockchain Bets (BCB) kainos istorija USD
Stebėkite Blockchain Bets kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000091
-0.08%
30 dienų
$ +0.000112
+10.88%
60 dienų
$ +0.00039
+51.93%
90 dienų
$ +0.000285
+33.29%
Blockchain Bets kainos pokytis šiandien
Šiandien BCB užfiksuotas $ -0.00000091 (-0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blockchain Bets 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000112 (+10.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blockchain Bets 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCB rodiklis pasikeitė $ +0.00039 (+51.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blockchain Bets 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000285 (+33.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blockchain Bets (BCB) pokyčius?
Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.
