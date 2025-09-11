Panther Protocol (ZKP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00692. Per pastarąsias 24 valandas ZKP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00684 iki aukščiausios $ 0.00696 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZKP kaina yra $ 0.43908466599544116, o žemiausia – $ 0.006830839231122982.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZKP per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Panther Protocol (ZKP) rinkos informacija
No.3933
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 199.77K
$ 199.77K$ 199.77K
$ 6.92M
$ 6.92M$ 6.92M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
361,989,711
361,989,711 361,989,711
0.00%
MATIC
Dabartinė Panther Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.77K. ZKP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 361989711. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.92M
Panther Protocol (ZKP) kainos istorija USD
Stebėkite Panther Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000194
-0.27%
30 dienų
$ -0.00065
-8.59%
60 dienų
$ -0.00242
-25.92%
90 dienų
$ -0.00204
-22.77%
Panther Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien ZKP užfiksuotas $ -0.0000194 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Panther Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00065 (-8.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Panther Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZKP rodiklis pasikeitė $ -0.00242 (-25.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Panther Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00204 (-22.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Panther Protocol (ZKP) pokyčius?
Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.
Panther Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Panther Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZKPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Panther Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Panther Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Panther Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Panther Protocol (ZKP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Panther Protocol (ZKP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Panther Protocol prognozes.
Supratimas apie Panther Protocol (ZKP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZKPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Panther Protocol (ZKP)
Ieškote, kaip nusipirkti Panther Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Panther Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.