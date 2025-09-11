Daugiau apie ZKP

Panther Protocol (ZKP) kainos grafikas realiu laiku
Panther Protocol (ZKP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00684
$ 0.00684$ 0.00684
24 val. žemiausia
$ 0.00696
$ 0.00696$ 0.00696
24 val. aukščiausia

$ 0.00684
$ 0.00684$ 0.00684

$ 0.00696
$ 0.00696$ 0.00696

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116$ 0.43908466599544116

$ 0.006830839231122982
$ 0.006830839231122982$ 0.006830839231122982

-0.15%

-0.27%

+0.28%

+0.28%

Panther Protocol (ZKP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00692. Per pastarąsias 24 valandas ZKP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00684 iki aukščiausios $ 0.00696 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZKP kaina yra $ 0.43908466599544116, o žemiausia – $ 0.006830839231122982.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZKP per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Panther Protocol (ZKP) rinkos informacija

No.3933

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 199.77K
$ 199.77K$ 199.77K

$ 6.92M
$ 6.92M$ 6.92M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

Dabartinė Panther Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.77K. ZKP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 361989711. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.92M

Panther Protocol (ZKP) kainos istorija USD

Stebėkite Panther Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000194-0.27%
30 dienų$ -0.00065-8.59%
60 dienų$ -0.00242-25.92%
90 dienų$ -0.00204-22.77%
Panther Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ZKP užfiksuotas $ -0.0000194 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Panther Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00065 (-8.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Panther Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZKP rodiklis pasikeitė $ -0.00242 (-25.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Panther Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00204 (-22.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Panther Protocol (ZKP) pokyčius?

Peržiūrėkite Panther Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Panther Protocol (ZKP)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Panther Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZKPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Panther Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Panther Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Panther Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Panther Protocol (ZKP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Panther Protocol (ZKP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Panther Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Panther Protocol kainos prognozę dabar!

Panther Protocol (ZKP) Tokenomika

Supratimas apie Panther Protocol (ZKP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZKPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Panther Protocol (ZKP)

Ieškote, kaip nusipirkti Panther Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Panther Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZKP į vietos valiutas

Panther Protocol išteklius

Išsamesnei Panther Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Panther Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Panther Protocol

Kiek Panther Protocol(ZKP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZKP kaina USD valiuta yra 0.00692USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZKP į USD kaina?
Dabartinė ZKP kaina USD valiuta yra $ 0.00692. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Panther Protocol rinkos kapitalizacija?
ZKP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZKP apyvartoje?
ZKP apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZKP kaina?
ZKP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.43908466599544116USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZKP kaina?
ZKP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006830839231122982USD.
Kokia yra ZKP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZKP yra $ 199.77KUSD.
Ar ZKP kaina šiais metais kils?
ZKP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZKP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Panther Protocol (ZKP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

