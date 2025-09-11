Daugiau apie BAD

Bad Idea AI logotipas

Bad Idea AI kaina(BAD)

Bad Idea AI (BAD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:51(UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) kainos informacija (USD)

Bad Idea AI (BAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000721. Per pastarąsias 24 valandas BAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000685 iki aukščiausios $ 0.00000000733 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAD kaina yra $ 0.00000019534950314, o žemiausia – $ 0.000000000065979197.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bad Idea AI (BAD) rinkos informacija

Dabartinė Bad Idea AI rinkos kapitalizacija yra $ 4.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.06K. BAD apyvartoje yra 618.73T vienetų, o bendras kiekis siekia 829489818339148. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.99M

Bad Idea AI (BAD) kainos istorija USD

Stebėkite Bad Idea AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000000000297-0.41%
30 dienų$ -0.00000000226-23.87%
60 dienų$ -0.00000000162-18.35%
90 dienų$ -0.00000000306-29.80%
Bad Idea AI kainos pokytis šiandien

Šiandien BAD užfiksuotas $ -0.0000000000297 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bad Idea AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000226 (-23.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bad Idea AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAD rodiklis pasikeitė $ -0.00000000162 (-18.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bad Idea AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000000306 (-29.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bad Idea AI (BAD) pokyčius?

Peržiūrėkite Bad Idea AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bad Idea AI (BAD)

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Bad Idea AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bad Idea AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BADstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bad Idea AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bad Idea AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bad Idea AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bad Idea AI (BAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bad Idea AI (BAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bad Idea AI prognozes.

Peržiūrėkite Bad Idea AI kainos prognozę dabar!

Bad Idea AI (BAD) Tokenomika

Supratimas apie Bad Idea AI (BAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bad Idea AI (BAD)

Ieškote, kaip nusipirkti Bad Idea AI? Viskas paprasta ir patogu! Bad Idea AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BAD į vietos valiutas

Bad Idea AI išteklius

Išsamesnei Bad Idea AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bad Idea AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bad Idea AI

Kiek Bad Idea AI(BAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAD kaina USD valiuta yra 0.00000000721USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAD į USD kaina?
Dabartinė BAD kaina USD valiuta yra $ 0.00000000721. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bad Idea AI rinkos kapitalizacija?
BAD rinkos kapitalizacija yra $ 4.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAD apyvartoje?
BAD apyvartoje yra 618.73TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAD kaina?
BAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00000019534950314USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAD kaina?
BAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000065979197USD.
Kokia yra BAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAD yra $ 16.06KUSD.
Ar BAD kaina šiais metais kils?
BAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:51(UTC+8)

Bad Idea AI (BAD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

