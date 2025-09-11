Bad Idea AI (BAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000000721. Per pastarąsias 24 valandas BAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000000685 iki aukščiausios $ 0.00000000733 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAD kaina yra $ 0.00000019534950314, o žemiausia – $ 0.000000000065979197.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bad Idea AI (BAD) rinkos informacija
$ 4.46M
$ 16.06K
$ 5.99M
618.73T
831,041,059,897,327
829,489,818,339,148
74.45%
ETH
Dabartinė Bad Idea AI rinkos kapitalizacija yra $ 4.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.06K. BAD apyvartoje yra 618.73T vienetų, o bendras kiekis siekia 829489818339148. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.99M
Bad Idea AI (BAD) kainos istorija USD
Stebėkite Bad Idea AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000000297
-0.41%
30 dienų
$ -0.00000000226
-23.87%
60 dienų
$ -0.00000000162
-18.35%
90 dienų
$ -0.00000000306
-29.80%
Bad Idea AI kainos pokytis šiandien
Šiandien BAD užfiksuotas $ -0.0000000000297 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bad Idea AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000000226 (-23.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bad Idea AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAD rodiklis pasikeitė $ -0.00000000162 (-18.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bad Idea AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000000306 (-29.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bad Idea AI (BAD) pokyčius?
$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.
Bad Idea AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bad Idea AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BADstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bad Idea AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bad Idea AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bad Idea AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bad Idea AI (BAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bad Idea AI (BAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bad Idea AI prognozes.
Supratimas apie Bad Idea AI (BAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BADišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bad Idea AI (BAD)
Ieškote, kaip nusipirkti Bad Idea AI? Viskas paprasta ir patogu! Bad Idea AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.