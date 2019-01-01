Bad Idea AI (BAD) Tokenomika

Bad Idea AI (BAD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBad Idea AI (BAD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Bad Idea AI (BAD) Informacija

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

Oficiali svetainė:
https://www.badidea.ai/
Baltoji knyga:
https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015

Bad Idea AI (BAD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bad Idea AI (BAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.01M
Bendra pasiūla:
$ 829.49T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 618.73T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 6.73M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00000009894
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000065979197
Dabartinė kaina:
$ 0.0000000081
Bad Idea AI (BAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bad Idea AI (BAD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BAD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BAD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BAD tokenomiką, galite peržiūrėti BAD tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BAD

Norite įtraukti Bad Idea AI (BAD) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BAD pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Bad Idea AI (BAD) Kainų istorija

BAD kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BAD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BAD? Mūsų BAD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.