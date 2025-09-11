Daugiau apie BABYDOGE

BABYDOGE Kainos informacija

BABYDOGE Oficiali svetainė

BABYDOGE Tokenomika

BABYDOGE Kainų prognozė

BABYDOGE Istorija

BABYDOGE pirkimo vadovas

BABYDOGEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BABYDOGE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BabyDogeCoin logotipas

BabyDogeCoin kaina(BABYDOGE)

1 BABYDOGE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000000013418
$0.0000000013418$0.0000000013418
+2.99%1D
USD
BabyDogeCoin (BABYDOGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:51(UTC+8)

BabyDogeCoin (BABYDOGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000000012761
$ 0.0000000012761$ 0.0000000012761
24 val. žemiausia
$ 0.0000000013448
$ 0.0000000013448$ 0.0000000013448
24 val. aukščiausia

$ 0.0000000012761
$ 0.0000000012761$ 0.0000000012761

$ 0.0000000013448
$ 0.0000000013448$ 0.0000000013448

$ 0.000000006604286233
$ 0.000000006604286233$ 0.000000006604286233

$ 0.00000000053406
$ 0.00000000053406$ 0.00000000053406

+1.42%

+2.99%

+16.20%

+16.20%

BabyDogeCoin (BABYDOGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000013418. Per pastarąsias 24 valandas BABYDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000012761 iki aukščiausios $ 0.0000000013448 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYDOGE kaina yra $ 0.000000006604286233, o žemiausia – $ 0.00000000053406.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYDOGE per pastarąją valandą pasikeitė +1.42%, per 24 valandas – +2.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) rinkos informacija

No.200

$ 226.23M
$ 226.23M$ 226.23M

$ 281.44K
$ 281.44K$ 281.44K

$ 271.87M
$ 271.87M$ 271.87M

168,600.42T
168,600.42T 168,600.42T

202,618,618,627,172,670
202,618,618,627,172,670 202,618,618,627,172,670

BSC

Dabartinė BabyDogeCoin rinkos kapitalizacija yra $ 226.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 281.44K. BABYDOGE apyvartoje yra 168,600.42T vienetų, o bendras kiekis siekia 202618618627172670. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 271.87M

BabyDogeCoin (BABYDOGE) kainos istorija USD

Stebėkite BabyDogeCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000000038955+2.99%
30 dienų$ +0.000000000026+1.97%
60 dienų$ +0.0000000000184+1.39%
90 dienų$ +0.0000000000943+7.55%
BabyDogeCoin kainos pokytis šiandien

Šiandien BABYDOGE užfiksuotas $ +0.000000000038955 (+2.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BabyDogeCoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000000000026 (+1.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BabyDogeCoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYDOGE rodiklis pasikeitė $ +0.0000000000184 (+1.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BabyDogeCoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000000943 (+7.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BabyDogeCoin (BABYDOGE) pokyčius?

Peržiūrėkite BabyDogeCoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

BabyDogeCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BabyDogeCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BABYDOGEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BabyDogeCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BabyDogeCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BabyDogeCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BabyDogeCoin (BABYDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BabyDogeCoin (BABYDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BabyDogeCoin prognozes.

Peržiūrėkite BabyDogeCoin kainos prognozę dabar!

BabyDogeCoin (BABYDOGE) Tokenomika

Supratimas apie BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Ieškote, kaip nusipirkti BabyDogeCoin? Viskas paprasta ir patogu! BabyDogeCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BABYDOGE į vietos valiutas

1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į VND
0.000035309467
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į AUD
A$0.000000002026118
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į GBP
0.000000000979514
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į EUR
0.00000000114053
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į USD
$0.0000000013418
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į MYR
RM0.000000005662396
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į TRY
0.000000055402922
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į JPY
¥0.0000001972446
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į ARS
ARS$0.0000019113941
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į RUB
0.00000011438845
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į INR
0.00000011841385
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į IDR
Rp0.000021996717792
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į KRW
0.00000186879195
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į PHP
0.000000076764378
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į EGP
￡E.0.00000006460767
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į BRL
R$0.00000000724572
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į CAD
C$0.000000001851684
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į BDT
0.00000016343124
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į NGN
0.000002023823522
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į COP
$0.000005261949208
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į ZAR
R.0.0000000234815
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į UAH
0.000000055389504
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į VES
Bs0.0000002093208
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į CLP
$0.0000012894698
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į PKR
Rs0.000000381084618
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į KZT
0.000000723337544
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į THB
฿0.00000004266924
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į TWD
NT$0.000000040669958
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į AED
د.إ0.000000004924406
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į CHF
Fr0.000000001060022
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į HKD
HK$0.000000010439204
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į AMD
֏0.000000512715198
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į MAD
.د.م0.000000012116454
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į MXN
$0.000000024970898
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į SAR
ريال0.00000000503175
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į PLN
0.000000004884152
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į RON
лв0.000000005809994
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į SEK
kr0.00000001254583
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į BGN
лв0.000000002240806
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į HUF
Ft0.000000451327848
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į CZK
0.000000028003366
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į KWD
د.ك0.000000000409249
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į ILS
0.000000004454776
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į AOA
Kz0.000001223144626
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į BHD
.د.ب0.0000000005058586
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į BMD
$0.0000000013418
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į DKK
kr0.000000008560684
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į HNL
L0.000000035168578
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į MUR
0.000000061132408
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į NAD
$0.000000023588844
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į NOK
kr0.000000013337492
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į NZD
$0.000000002254224
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į PAB
B/.0.0000000013418
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į PGK
K0.000000005689232
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į QAR
ر.ق0.000000004884152
1 BabyDogeCoin(BABYDOGE) į RSD
дин.0.000000134434942

BabyDogeCoin išteklius

Išsamesnei BabyDogeCoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BabyDogeCoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BabyDogeCoin

Kiek BabyDogeCoin(BABYDOGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYDOGE kaina USD valiuta yra 0.0000000013418USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYDOGE į USD kaina?
Dabartinė BABYDOGE kaina USD valiuta yra $ 0.0000000013418. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BabyDogeCoin rinkos kapitalizacija?
BABYDOGE rinkos kapitalizacija yra $ 226.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYDOGE apyvartoje?
BABYDOGE apyvartoje yra 168,600.42TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYDOGE kaina?
BABYDOGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000006604286233USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYDOGE kaina?
BABYDOGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000000053406USD.
Kokia yra BABYDOGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYDOGE yra $ 281.44KUSD.
Ar BABYDOGE kaina šiais metais kils?
BABYDOGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYDOGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:51(UTC+8)

BabyDogeCoin (BABYDOGE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BABYDOGE-į-USD skaičiuoklė

Suma

BABYDOGE
BABYDOGE
USD
USD

1 BABYDOGE = 0.0000 USD

Prekiauti BABYDOGE

BABYDOGEUSDT
$0.0000000013418
$0.0000000013418$0.0000000013418
+3.00%
BABYDOGEUSDC
$0.000000001341
$0.000000001341$0.000000001341
+2.91%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis