BabyDogeCoin (BABYDOGE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000000013418. Per pastarąsias 24 valandas BABYDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000000012761 iki aukščiausios $ 0.0000000013448 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYDOGE kaina yra $ 0.000000006604286233, o žemiausia – $ 0.00000000053406.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYDOGE per pastarąją valandą pasikeitė +1.42%, per 24 valandas – +2.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) rinkos informacija
No.200
$ 226.23M
$ 281.44K
$ 271.87M
168,600.42T
202,618,618,627,172,670
BSC
Dabartinė BabyDogeCoin rinkos kapitalizacija yra $ 226.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 281.44K. BABYDOGE apyvartoje yra 168,600.42T vienetų, o bendras kiekis siekia 202618618627172670. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 271.87M
BabyDogeCoin (BABYDOGE) kainos istorija USD
Stebėkite BabyDogeCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000000038955
+2.99%
30 dienų
$ +0.000000000026
+1.97%
60 dienų
$ +0.0000000000184
+1.39%
90 dienų
$ +0.0000000000943
+7.55%
BabyDogeCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien BABYDOGE užfiksuotas $ +0.000000000038955 (+2.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BabyDogeCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000000000026 (+1.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BabyDogeCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYDOGE rodiklis pasikeitė $ +0.0000000000184 (+1.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BabyDogeCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000000000943 (+7.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BabyDogeCoin (BABYDOGE) pokyčius?
Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.
BabyDogeCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BabyDogeCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BabyDogeCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BabyDogeCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BabyDogeCoin (BABYDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BabyDogeCoin (BABYDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BabyDogeCoin prognozes.
Supratimas apie BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BabyDogeCoin (BABYDOGE)
Ieškote, kaip nusipirkti BabyDogeCoin? Viskas paprasta ir patogu! BabyDogeCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.