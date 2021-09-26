BABYDOGE

Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

VardasBABYDOGE

ReitingasNo.228

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis168,964,987,230,891,330

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla202,618,612,729,034,800

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000000006604286233,2024-12-10

Mažiausia kaina0.00000000053406,2021-09-26

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

BABYDOGE/USDT
BabyDogeCoin
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (BABYDOGE)
--
24 val. suma (USDT)
--
