Solv Protocol (SOLV) realiojo laiko kaina yra $ 0.04195. Per pastarąsias 24 valandas SOLV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04115 iki aukščiausios $ 0.04322 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLV kaina yra $ 0.22767063065329501, o žemiausia – $ 0.021765277438440773.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLV per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Solv Protocol (SOLV) rinkos informacija
No.515
$ 62.20M
$ 1.97M
$ 405.24M
1.48B
9,660,000,000
8,400,000,000
15.34%
BSC
Dabartinė Solv Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 62.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.97M. SOLV apyvartoje yra 1.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 8400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 405.24M
Solv Protocol (SOLV) kainos istorija USD
Stebėkite Solv Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000587
-1.38%
30 dienų
$ -0.00177
-4.05%
60 dienų
$ -0.00323
-7.15%
90 dienų
$ -0.00458
-9.85%
Solv Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien SOLV užfiksuotas $ -0.000587 (-1.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Solv Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00177 (-4.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Solv Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLV rodiklis pasikeitė $ -0.00323 (-7.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Solv Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00458 (-9.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Solv Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Solv Protocol (SOLV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solv Protocol (SOLV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solv Protocol prognozes.
Supratimas apie Solv Protocol (SOLV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Solv Protocol (SOLV)
