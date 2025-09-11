Daugiau apie SOLV

Solv Protocol logotipas

Solv Protocol kaina(SOLV)

$0.04195
-1.38%1D
USD
Solv Protocol (SOLV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:06:55(UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.21%

-1.38%

-3.66%

-3.66%

Solv Protocol (SOLV) realiojo laiko kaina yra $ 0.04195. Per pastarąsias 24 valandas SOLV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04115 iki aukščiausios $ 0.04322 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLV kaina yra $ 0.22767063065329501, o žemiausia – $ 0.021765277438440773.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLV per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -1.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solv Protocol (SOLV) rinkos informacija

No.515

15.34%

BSC

Dabartinė Solv Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 62.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.97M. SOLV apyvartoje yra 1.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 8400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 405.24M

Solv Protocol (SOLV) kainos istorija USD

Stebėkite Solv Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000587-1.38%
30 dienų$ -0.00177-4.05%
60 dienų$ -0.00323-7.15%
90 dienų$ -0.00458-9.85%
Solv Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien SOLV užfiksuotas $ -0.000587 (-1.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solv Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00177 (-4.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solv Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLV rodiklis pasikeitė $ -0.00323 (-7.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solv Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00458 (-9.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solv Protocol (SOLV) pokyčius?

Peržiūrėkite Solv Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solv Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOLVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solv Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solv Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Solv Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solv Protocol (SOLV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solv Protocol (SOLV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solv Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Solv Protocol kainos prognozę dabar!

Solv Protocol (SOLV) Tokenomika

Supratimas apie Solv Protocol (SOLV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solv Protocol (SOLV)

Ieškote, kaip nusipirkti Solv Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Solv Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOLV į vietos valiutas

1 Solv Protocol(SOLV) į VND
1,103.91425
1 Solv Protocol(SOLV) į AUD
A$0.0633445
1 Solv Protocol(SOLV) į GBP
0.0306235
1 Solv Protocol(SOLV) į EUR
0.0356575
1 Solv Protocol(SOLV) į USD
$0.04195
1 Solv Protocol(SOLV) į MYR
RM0.177029
1 Solv Protocol(SOLV) į TRY
1.731696
1 Solv Protocol(SOLV) į JPY
¥6.16665
1 Solv Protocol(SOLV) į ARS
ARS$59.757775
1 Solv Protocol(SOLV) į RUB
3.544775
1 Solv Protocol(SOLV) į INR
3.697473
1 Solv Protocol(SOLV) į IDR
Rp687.704808
1 Solv Protocol(SOLV) į KRW
58.344899
1 Solv Protocol(SOLV) į PHP
2.397023
1 Solv Protocol(SOLV) į EGP
￡E.2.0198925
1 Solv Protocol(SOLV) į BRL
R$0.22653
1 Solv Protocol(SOLV) į CAD
C$0.057891
1 Solv Protocol(SOLV) į BDT
5.10951
1 Solv Protocol(SOLV) į NGN
63.2727655
1 Solv Protocol(SOLV) į COP
$164.509442
1 Solv Protocol(SOLV) į ZAR
R.0.7337055
1 Solv Protocol(SOLV) į UAH
1.731696
1 Solv Protocol(SOLV) į VES
Bs6.5442
1 Solv Protocol(SOLV) į CLP
$40.31395
1 Solv Protocol(SOLV) į PKR
Rs11.9142195
1 Solv Protocol(SOLV) į KZT
22.614406
1 Solv Protocol(SOLV) į THB
฿1.3327515
1 Solv Protocol(SOLV) į TWD
NT$1.2731825
1 Solv Protocol(SOLV) į AED
د.إ0.1539565
1 Solv Protocol(SOLV) į CHF
Fr0.0331405
1 Solv Protocol(SOLV) į HKD
HK$0.326371
1 Solv Protocol(SOLV) į AMD
֏16.0295145
1 Solv Protocol(SOLV) į MAD
.د.م0.3788085
1 Solv Protocol(SOLV) į MXN
$0.7798505
1 Solv Protocol(SOLV) į SAR
ريال0.1573125
1 Solv Protocol(SOLV) į PLN
0.152698
1 Solv Protocol(SOLV) į RON
лв0.182063
1 Solv Protocol(SOLV) į SEK
kr0.3922325
1 Solv Protocol(SOLV) į BGN
лв0.0700565
1 Solv Protocol(SOLV) į HUF
Ft14.1006535
1 Solv Protocol(SOLV) į CZK
0.875077
1 Solv Protocol(SOLV) į KWD
د.ك0.01279475
1 Solv Protocol(SOLV) į ILS
0.139274
1 Solv Protocol(SOLV) į AOA
Kz38.3804745
1 Solv Protocol(SOLV) į BHD
.د.ب0.01581515
1 Solv Protocol(SOLV) į BMD
$0.04195
1 Solv Protocol(SOLV) į DKK
kr0.267641
1 Solv Protocol(SOLV) į HNL
L1.0995095
1 Solv Protocol(SOLV) į MUR
1.908725
1 Solv Protocol(SOLV) į NAD
$0.737481
1 Solv Protocol(SOLV) į NOK
kr0.4165635
1 Solv Protocol(SOLV) į NZD
$0.070476
1 Solv Protocol(SOLV) į PAB
B/.0.04195
1 Solv Protocol(SOLV) į PGK
K0.177868
1 Solv Protocol(SOLV) į QAR
ر.ق0.152698
1 Solv Protocol(SOLV) į RSD
дин.4.201712

Solv Protocol išteklius

Išsamesnei Solv Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Solv Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solv Protocol

Kiek Solv Protocol(SOLV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLV kaina USD valiuta yra 0.04195USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLV į USD kaina?
Dabartinė SOLV kaina USD valiuta yra $ 0.04195. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solv Protocol rinkos kapitalizacija?
SOLV rinkos kapitalizacija yra $ 62.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLV apyvartoje?
SOLV apyvartoje yra 1.48BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLV kaina?
SOLV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.22767063065329501USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLV kaina?
SOLV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.021765277438440773USD.
Kokia yra SOLV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLV yra $ 1.97MUSD.
Ar SOLV kaina šiais metais kils?
SOLV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Solv Protocol (SOLV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

