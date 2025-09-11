Daugiau apie AZERO

Aleph Zero logotipas

Aleph Zero kaina(AZERO)

Aleph Zero (AZERO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Aleph Zero (AZERO) kainos informacija (USD)

Aleph Zero (AZERO) realiojo laiko kaina yra $ 0.02552. Per pastarąsias 24 valandas AZERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02539 iki aukščiausios $ 0.02714 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AZERO kaina yra $ 3.0914521459781383, o žemiausia – $ 0.017382502005260283.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AZERO per pastarąją valandą pasikeitė -0.67%, per 24 valandas – -0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aleph Zero (AZERO) rinkos informacija

Dabartinė Aleph Zero rinkos kapitalizacija yra $ 6.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 129.48K. AZERO apyvartoje yra 266.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 336231180. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.58M

Aleph Zero (AZERO) kainos istorija USD

Stebėkite Aleph Zero kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002477-0.96%
30 dienų$ +0.00225+9.66%
60 dienų$ -0.0011-4.14%
90 dienų$ +0.00466+22.33%
Aleph Zero kainos pokytis šiandien

Šiandien AZERO užfiksuotas $ -0.0002477 (-0.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aleph Zero 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00225 (+9.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aleph Zero 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AZERO rodiklis pasikeitė $ -0.0011 (-4.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aleph Zero 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00466 (+22.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aleph Zero (AZERO) pokyčius?

Peržiūrėkite Aleph Zero kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aleph Zero investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AZEROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aleph Zero mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aleph Zero, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aleph Zero kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aleph Zero (AZERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aleph Zero (AZERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aleph Zero prognozes.

Peržiūrėkite Aleph Zero kainos prognozę dabar!

Aleph Zero (AZERO) Tokenomika

Supratimas apie Aleph Zero (AZERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AZEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aleph Zero (AZERO)

Ieškote, kaip nusipirkti Aleph Zero? Viskas paprasta ir patogu! Aleph Zero lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AZERO į vietos valiutas

Aleph Zero išteklius

Išsamesnei Aleph Zero analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aleph Zero

Kiek Aleph Zero(AZERO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AZERO kaina USD valiuta yra 0.02552USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AZERO į USD kaina?
Dabartinė AZERO kaina USD valiuta yra $ 0.02552. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aleph Zero rinkos kapitalizacija?
AZERO rinkos kapitalizacija yra $ 6.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AZERO apyvartoje?
AZERO apyvartoje yra 266.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AZERO kaina?
AZERO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.0914521459781383USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AZERO kaina?
AZERO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017382502005260283USD.
Kokia yra AZERO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AZERO yra $ 129.48KUSD.
Ar AZERO kaina šiais metais kils?
AZERO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AZERO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Aleph Zero (AZERO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin'apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

