Aleph Zero (AZERO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aleph Zero kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AZERO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aleph Zero kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aleph Zero kainos prognozė
$0.02392
$0.02392$0.02392
-2.68%
USD
Faktinis
Prognozė
Aleph Zero Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aleph Zero galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02392 prekybos kainą 2025 m.

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aleph Zero galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025116 prekybos kainą 2026 m.

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AZERO ateities kaina yra $ 0.026371 su 10.25% augimo norma.

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AZERO ateities kaina yra $ 0.027690 su 15.76% augimo norma.

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AZERO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.029074, o augimo norma – 21.55%.

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AZERO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.030528, o augimo norma – 27.63%.

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aleph Zero kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.049727 prekybos kainą.

Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aleph Zero kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.081001 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02392
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025116
    5.00%
  • 2027
    $ 0.026371
    10.25%
  • 2028
    $ 0.027690
    15.76%
  • 2029
    $ 0.029074
    21.55%
  • 2030
    $ 0.030528
    27.63%
  • 2031
    $ 0.032055
    34.01%
  • 2032
    $ 0.033657
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.035340
    47.75%
  • 2034
    $ 0.037107
    55.13%
  • 2035
    $ 0.038963
    62.89%
  • 2036
    $ 0.040911
    71.03%
  • 2037
    $ 0.042956
    79.59%
  • 2038
    $ 0.045104
    88.56%
  • 2039
    $ 0.047359
    97.99%
  • 2040
    $ 0.049727
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aleph Zero kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02392
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.023923
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.023942
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.024018
    0.41%
Aleph Zero (AZERO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AZERO kaina yra $0.02392. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aleph Zero (AZERO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AZERO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.023923. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aleph Zero (AZERO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AZERO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.023942. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aleph Zero (AZERO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AZERO kaina yra $0.024018. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aleph Zero kainų statistika

$ 0.02392
$ 0.02392$ 0.02392

-2.68%

$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M

266.78M
266.78M 266.78M

$ 128.52K
$ 128.52K$ 128.52K

--

Naujausia AZERO kaina yra $ 0.02392. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.68%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 128.52K.
Be to, AZERO turi 266.78M apyvartą ir $ 6.39M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Aleph Zero (AZERO)

Bandote įsigyti AZERO? Dabar galite AZERO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Aleph Zero ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AZERO dabar

Aleph Zero istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aleph Zero, dabartinė Aleph Zero kaina yra 0.02396USD. Apyvartinė Aleph Zero (AZERO) pasiūla yra 0.00 AZERO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.39M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.001460
    $ 0.02545
    $ 0.02235
  • 7 dienos
    -0.15%
    $ -0.004550
    $ 0.03343
    $ 0.02235
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.000070
    $ 0.03722
    $ 0.0197
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aleph Zero kaina pasikeitė $-0.001460, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aleph Zero buvo prekiaujama aukščiausia $0.03343 ir žemiausia $0.02235. Kainos pokytis buvo -0.15%. Ši naujausia tendencija parodo AZERO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aleph Zero įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000070 vertę. Tai rodo, kad AZERO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Aleph Zero kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AZERO kainų istoriją

Kaip veikia Aleph Zero (AZERO) kainų prognozės modulis?

Aleph Zero Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AZERO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aleph Zero ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AZERO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aleph Zero kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AZERO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AZERO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aleph Zero potencialą.

Kodėl AZERO kainų prognozė yra svarbi?

AZERO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AZERO dabar?
Pagal jūsų prognozes, AZERO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AZERO kainų prognozė?
Remiantis Aleph Zero (AZERO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AZERO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AZERO 2026 m.?
1 vieneto Aleph Zero (AZERO) kaina šiandien yra $0.02392. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AZERO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AZERO kaina 2027 m.?
Aleph Zero (AZERO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AZERO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AZERO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aleph Zero (AZERO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AZERO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aleph Zero (AZERO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AZERO 2030 m.?
1 vieneto Aleph Zero (AZERO) kaina šiandien yra $0.02392. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AZERO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AZERO kainų prognozė 2040 metams?
Aleph Zero (AZERO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AZERO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.