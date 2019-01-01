Aleph Zero (AZERO) Tokenomika

Aleph Zero (AZERO)
Aleph Zero (AZERO) Informacija

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Oficiali svetainė:
https://www.alephzero.org
Baltoji knyga:
https://docs.alephzero.org/
Blokų naršyklė:
https://alephzero.subscan.io/

Aleph Zero (AZERO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Aleph Zero (AZERO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją.

Rinkos kapitalizacija:
$ 6.46M
$ 6.46M$ 6.46M
Bendra pasiūla:
$ 336.23M
$ 336.23M$ 336.23M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 266.78M
$ 266.78M$ 266.78M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 8.14M
$ 8.14M$ 8.14M
Visų laikų rekordas:
$ 3.0991
$ 3.0991$ 3.0991
Visų laikų minimumas:
$ 0.017382502005260283
$ 0.017382502005260283$ 0.017382502005260283
Dabartinė kaina:
$ 0.0242
$ 0.0242$ 0.0242

Aleph Zero (AZERO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Aleph Zero (AZERO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AZERO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AZERO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AZERO tokenomiką, galite peržiūrėti AZERO tokeno kainą realiuoju laiku!

Aleph Zero (AZERO) Kainų istorija

AZERO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius.

AZERO kainos prognozė

Mūsų AZERO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

