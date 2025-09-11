Daugiau apie AVT

Aventus logotipas

Aventus kaina(AVT)

1 AVT į USD – tiesioginė kaina:

Aventus (AVT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:09(UTC+8)

Aventus (AVT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

-2.54%

-3.18%

-3.18%

Aventus (AVT) realiojo laiko kaina yra $ 1.6086. Per pastarąsias 24 valandas AVT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.5654 iki aukščiausios $ 1.673 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVT kaina yra $ 11.093199729919434, o žemiausia – $ 0.0291590858799.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aventus (AVT) rinkos informacija

No.1176

60.00%

ETH

Dabartinė Aventus rinkos kapitalizacija yra $ 9.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.73K. AVT apyvartoje yra 6.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.09M

Aventus (AVT) kainos istorija USD

Stebėkite Aventus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.041923-2.54%
30 dienų$ -0.1844-10.29%
60 dienų$ +0.2096+14.98%
90 dienų$ +0.1676+11.63%
Aventus kainos pokytis šiandien

Šiandien AVT užfiksuotas $ -0.041923 (-2.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aventus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1844 (-10.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aventus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVT rodiklis pasikeitė $ +0.2096 (+14.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aventus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1676 (+11.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aventus (AVT) pokyčius?

Peržiūrėkite Aventus kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aventus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AVTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aventus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aventus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aventus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aventus (AVT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aventus (AVT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aventus prognozes.

Peržiūrėkite Aventus kainos prognozę dabar!

Aventus (AVT) Tokenomika

Supratimas apie Aventus (AVT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aventus (AVT)

Ieškote, kaip nusipirkti Aventus? Viskas paprasta ir patogu! Aventus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AVT į vietos valiutas

1 Aventus(AVT) į VND
42,330.309
1 Aventus(AVT) į AUD
A$2.428986
1 Aventus(AVT) į GBP
1.174278
1 Aventus(AVT) į EUR
1.36731
1 Aventus(AVT) į USD
$1.6086
1 Aventus(AVT) į MYR
RM6.788292
1 Aventus(AVT) į TRY
66.419094
1 Aventus(AVT) į JPY
¥236.4642
1 Aventus(AVT) į ARS
ARS$2,291.4507
1 Aventus(AVT) į RUB
137.13315
1 Aventus(AVT) į INR
141.95895
1 Aventus(AVT) į IDR
Rp26,370.487584
1 Aventus(AVT) į KRW
2,240.37765
1 Aventus(AVT) į PHP
92.028006
1 Aventus(AVT) į EGP
￡E.77.45409
1 Aventus(AVT) į BRL
R$8.68644
1 Aventus(AVT) į CAD
C$2.219868
1 Aventus(AVT) į BDT
195.92748
1 Aventus(AVT) į NGN
2,426.235294
1 Aventus(AVT) į COP
$6,308.221416
1 Aventus(AVT) į ZAR
R.28.1505
1 Aventus(AVT) į UAH
66.403008
1 Aventus(AVT) į VES
Bs250.9416
1 Aventus(AVT) į CLP
$1,545.8646
1 Aventus(AVT) į PKR
Rs456.858486
1 Aventus(AVT) į KZT
867.164088
1 Aventus(AVT) į THB
฿51.15348
1 Aventus(AVT) į TWD
NT$48.756666
1 Aventus(AVT) į AED
د.إ5.903562
1 Aventus(AVT) į CHF
Fr1.270794
1 Aventus(AVT) į HKD
HK$12.514908
1 Aventus(AVT) į AMD
֏614.662146
1 Aventus(AVT) į MAD
.د.م14.525658
1 Aventus(AVT) į MXN
$29.936046
1 Aventus(AVT) į SAR
ريال6.03225
1 Aventus(AVT) į PLN
5.855304
1 Aventus(AVT) į RON
лв6.965238
1 Aventus(AVT) į SEK
kr15.04041
1 Aventus(AVT) į BGN
лв2.686362
1 Aventus(AVT) į HUF
Ft541.068696
1 Aventus(AVT) į CZK
33.571482
1 Aventus(AVT) į KWD
د.ك0.490623
1 Aventus(AVT) į ILS
5.340552
1 Aventus(AVT) į AOA
Kz1,466.351502
1 Aventus(AVT) į BHD
.د.ب0.6064422
1 Aventus(AVT) į BMD
$1.6086
1 Aventus(AVT) į DKK
kr10.262868
1 Aventus(AVT) į HNL
L42.161406
1 Aventus(AVT) į MUR
73.287816
1 Aventus(AVT) į NAD
$28.279188
1 Aventus(AVT) į NOK
kr15.989484
1 Aventus(AVT) į NZD
$2.702448
1 Aventus(AVT) į PAB
B/.1.6086
1 Aventus(AVT) į PGK
K6.820464
1 Aventus(AVT) į QAR
ر.ق5.855304
1 Aventus(AVT) į RSD
дин.161.165634

Aventus išteklius

Išsamesnei Aventus analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Aventus svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aventus

Kiek Aventus(AVT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVT kaina USD valiuta yra 1.6086USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVT į USD kaina?
Dabartinė AVT kaina USD valiuta yra $ 1.6086. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aventus rinkos kapitalizacija?
AVT rinkos kapitalizacija yra $ 9.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVT apyvartoje?
AVT apyvartoje yra 6.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVT kaina?
AVT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.093199729919434USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVT kaina?
AVT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0291590858799USD.
Kokia yra AVT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVT yra $ 1.73KUSD.
Ar AVT kaina šiais metais kils?
AVT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Aventus (AVT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

