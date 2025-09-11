Aventus (AVT) realiojo laiko kaina yra $ 1.6086. Per pastarąsias 24 valandas AVT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.5654 iki aukščiausios $ 1.673 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVT kaina yra $ 11.093199729919434, o žemiausia – $ 0.0291590858799.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Aventus (AVT) rinkos informacija
$ 9.65M
$ 1.73K
$ 16.09M
6.00M
10,000,000
10,000,000
60.00%
ETH
Dabartinė Aventus rinkos kapitalizacija yra $ 9.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.73K. AVT apyvartoje yra 6.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.09M
Aventus (AVT) kainos istorija USD
Stebėkite Aventus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.041923
-2.54%
30 dienų
$ -0.1844
-10.29%
60 dienų
$ +0.2096
+14.98%
90 dienų
$ +0.1676
+11.63%
Aventus kainos pokytis šiandien
Šiandien AVT užfiksuotas $ -0.041923 (-2.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Aventus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1844 (-10.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Aventus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVT rodiklis pasikeitė $ +0.2096 (+14.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Aventus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1676 (+11.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aventus (AVT) pokyčius?
The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality.
The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications.
AVT is the token that powers the Aventus Network.
Aventus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aventus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AVTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aventus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aventus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Aventus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Aventus (AVT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aventus (AVT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aventus prognozes.
Supratimas apie Aventus (AVT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Aventus (AVT)
Ieškote, kaip nusipirkti Aventus? Viskas paprasta ir patogu! Aventus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
