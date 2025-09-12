Aventus (AVT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aventus kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aventus kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aventus kainos prognozė
$1.6856
$1.6856
+1.75%
USD
Faktinis
Prognozė
Aventus Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aventus galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.6856 prekybos kainą 2025 m.

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aventus galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.7698 prekybos kainą 2026 m.

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVT ateities kaina yra $ 1.8583 su 10.25% augimo norma.

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVT ateities kaina yra $ 1.9512 su 15.76% augimo norma.

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.0488, o augimo norma – 21.55%.

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.1513, o augimo norma – 27.63%.

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aventus kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 3.5042 prekybos kainą.

Aventus (AVT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aventus kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 5.7080 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.6856
    0.00%
  • 2026
    $ 1.7698
    5.00%
  • 2027
    $ 1.8583
    10.25%
  • 2028
    $ 1.9512
    15.76%
  • 2029
    $ 2.0488
    21.55%
  • 2030
    $ 2.1513
    27.63%
  • 2031
    $ 2.2588
    34.01%
  • 2032
    $ 2.3718
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.4903
    47.75%
  • 2034
    $ 2.6149
    55.13%
  • 2035
    $ 2.7456
    62.89%
  • 2036
    $ 2.8829
    71.03%
  • 2037
    $ 3.0270
    79.59%
  • 2038
    $ 3.1784
    88.56%
  • 2039
    $ 3.3373
    97.99%
  • 2040
    $ 3.5042
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aventus kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.6856
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.6858
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.6872
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.6925
    0.41%
Aventus (AVT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AVT kaina yra $1.6856. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aventus (AVT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.6858. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aventus (AVT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.6872. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aventus (AVT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVT kaina yra $1.6925. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aventus kainų statistika

$ 1.6856
$ 1.6856

+1.75%

$ 10.11M
$ 10.11M

6.00M
6.00M

$ 1.19K
$ 1.19K

--

Naujausia AVT kaina yra $ 1.6856. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.19K.
Be to, AVT turi 6.00M apyvartą ir $ 10.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Aventus (AVT)

Bandote įsigyti AVT? Dabar galite AVT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Aventus ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AVT dabar

Aventus istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aventus, dabartinė Aventus kaina yra 1.6856USD. Apyvartinė Aventus (AVT) pasiūla yra 0.00 AVT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10.11M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.076999
    $ 1.6856
    $ 1.5638
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.084200
    $ 1.99
    $ 1.5638
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.129399
    $ 2.034
    $ 1.4
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aventus kaina pasikeitė $0.076999, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aventus buvo prekiaujama aukščiausia $1.99 ir žemiausia $1.5638. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo AVT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aventus įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.129399 vertę. Tai rodo, kad AVT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Aventus kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AVT kainų istoriją

Kaip veikia Aventus (AVT) kainų prognozės modulis?

Aventus Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aventus ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aventus kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aventus potencialą.

Kodėl AVT kainų prognozė yra svarbi?

AVT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVT dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVT kainų prognozė?
Remiantis Aventus (AVT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVT 2026 m.?
1 vieneto Aventus (AVT) kaina šiandien yra $1.6856. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVT kaina 2027 m.?
Aventus (AVT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aventus (AVT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aventus (AVT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVT 2030 m.?
1 vieneto Aventus (AVT) kaina šiandien yra $1.6856. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVT kainų prognozė 2040 metams?
Aventus (AVT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.