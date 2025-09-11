Avalon (AVL) realiojo laiko kaina yra $ 0.1469. Per pastarąsias 24 valandas AVL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1357 iki aukščiausios $ 0.1539 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVL kaina yra $ 1.4376502589895284, o žemiausia – $ 0.11254797111213097.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVL per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Avalon (AVL) rinkos informacija
Dabartinė Avalon rinkos kapitalizacija yra $ 23.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.26K. AVL apyvartoje yra 161.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 162250000.8. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 146.90M
Avalon (AVL) kainos istorija USD
Stebėkite Avalon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002192
-1.47%
30 dienų
$ -0.0079
-5.11%
60 dienų
$ +0.0261
+21.60%
90 dienų
$ +0.0068
+4.85%
Avalon kainos pokytis šiandien
Šiandien AVL užfiksuotas $ -0.002192 (-1.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Avalon 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0079 (-5.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Avalon 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVL rodiklis pasikeitė $ +0.0261 (+21.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Avalon 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0068 (+4.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Avalon (AVL) pokyčius?
Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.
Avalon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Avalon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AVLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Avalon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Avalon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Avalon kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Avalon (AVL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avalon (AVL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avalon prognozes.
Supratimas apie Avalon (AVL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Avalon (AVL)
Ieškote, kaip nusipirkti Avalon? Viskas paprasta ir patogu! Avalon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
