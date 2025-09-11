Daugiau apie AVL

Avalon

Avalon kaina(AVL)

1 AVL į USD – tiesioginė kaina:

$0.1469
$0.1469$0.1469
-1.47%1D
USD
Avalon (AVL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:04(UTC+8)

Avalon (AVL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1357
$ 0.1357$ 0.1357
24 val. žemiausia
$ 0.1539
$ 0.1539$ 0.1539
24 val. aukščiausia

$ 0.1357
$ 0.1357$ 0.1357

$ 0.1539
$ 0.1539$ 0.1539

$ 1.4376502589895284
$ 1.4376502589895284$ 1.4376502589895284

$ 0.11254797111213097
$ 0.11254797111213097$ 0.11254797111213097

-0.14%

-1.47%

+13.17%

+13.17%

Avalon (AVL) realiojo laiko kaina yra $ 0.1469. Per pastarąsias 24 valandas AVL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1357 iki aukščiausios $ 0.1539 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVL kaina yra $ 1.4376502589895284, o žemiausia – $ 0.11254797111213097.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVL per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Avalon (AVL) rinkos informacija

No.851

$ 23.75M
$ 23.75M$ 23.75M

$ 58.26K
$ 58.26K$ 58.26K

$ 146.90M
$ 146.90M$ 146.90M

161.68M
161.68M 161.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

162,250,000.8
162,250,000.8 162,250,000.8

16.16%

ETH

Dabartinė Avalon rinkos kapitalizacija yra $ 23.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.26K. AVL apyvartoje yra 161.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 162250000.8. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 146.90M

Avalon (AVL) kainos istorija USD

Stebėkite Avalon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002192-1.47%
30 dienų$ -0.0079-5.11%
60 dienų$ +0.0261+21.60%
90 dienų$ +0.0068+4.85%
Avalon kainos pokytis šiandien

Šiandien AVL užfiksuotas $ -0.002192 (-1.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Avalon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0079 (-5.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Avalon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVL rodiklis pasikeitė $ +0.0261 (+21.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Avalon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0068 (+4.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Avalon (AVL) pokyčius?

Peržiūrėkite Avalon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Avalon (AVL)

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Avalon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Avalon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AVLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Avalon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Avalon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Avalon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Avalon (AVL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avalon (AVL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avalon prognozes.

Peržiūrėkite Avalon kainos prognozę dabar!

Avalon (AVL) Tokenomika

Supratimas apie Avalon (AVL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Avalon (AVL)

Ieškote, kaip nusipirkti Avalon? Viskas paprasta ir patogu! Avalon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AVL į vietos valiutas

Avalon išteklius

Išsamesnei Avalon analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Avalon svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Avalon

Kiek Avalon(AVL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVL kaina USD valiuta yra 0.1469USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVL į USD kaina?
Dabartinė AVL kaina USD valiuta yra $ 0.1469. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Avalon rinkos kapitalizacija?
AVL rinkos kapitalizacija yra $ 23.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVL apyvartoje?
AVL apyvartoje yra 161.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVL kaina?
AVL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4376502589895284USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVL kaina?
AVL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11254797111213097USD.
Kokia yra AVL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVL yra $ 58.26KUSD.
Ar AVL kaina šiais metais kils?
AVL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:22:04(UTC+8)

