Avalon (AVL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Avalon kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Avalon kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Avalon kainos prognozė
$0.1501
+7.44%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:31:05(UTC+8)

Avalon Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Avalon galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1501 prekybos kainą 2025 m.

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Avalon galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.157605 prekybos kainą 2026 m.

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVL ateities kaina yra $ 0.165485 su 10.25% augimo norma.

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVL ateities kaina yra $ 0.173759 su 15.76% augimo norma.

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.182447, o augimo norma – 21.55%.

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.191569, o augimo norma – 27.63%.

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Avalon kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.312047 prekybos kainą.

Avalon (AVL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Avalon kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.508291 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1501
    0.00%
  • 2026
    $ 0.157605
    5.00%
  • 2027
    $ 0.165485
    10.25%
  • 2028
    $ 0.173759
    15.76%
  • 2029
    $ 0.182447
    21.55%
  • 2030
    $ 0.191569
    27.63%
  • 2031
    $ 0.201148
    34.01%
  • 2032
    $ 0.211205
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.221766
    47.75%
  • 2034
    $ 0.232854
    55.13%
  • 2035
    $ 0.244497
    62.89%
  • 2036
    $ 0.256721
    71.03%
  • 2037
    $ 0.269558
    79.59%
  • 2038
    $ 0.283035
    88.56%
  • 2039
    $ 0.297187
    97.99%
  • 2040
    $ 0.312047
    107.89%
Trumpalaikės Avalon kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1501
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.150120
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.150243
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.150716
    0.41%
Avalon (AVL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AVL kaina yra $0.1501. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Avalon (AVL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.150120. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Avalon (AVL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.150243. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Avalon (AVL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVL kaina yra $0.150716. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Avalon kainų statistika

$ 0.1501
+7.44%

$ 24.27M
161.68M
$ 56.60K
--

Naujausia AVL kaina yra $ 0.1501. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.44%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.60K.
Be to, AVL turi 161.68M apyvartą ir $ 24.27M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Avalon (AVL)

Bandote įsigyti AVL? Dabar galite AVL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Avalon ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AVL dabar

Avalon istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Avalon, dabartinė Avalon kaina yra 0.1501USD. Apyvartinė Avalon (AVL) pasiūla yra 0.00 AVL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.27M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.001400
    $ 0.1648
    $ 0.1394
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.024300
    $ 0.1648
    $ 0.1246
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.006499
    $ 0.689
    $ 0.1246
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Avalon kaina pasikeitė $0.001400, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Avalon buvo prekiaujama aukščiausia $0.1648 ir žemiausia $0.1246. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo AVL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Avalon įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006499 vertę. Tai rodo, kad AVL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Avalon kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AVL kainų istoriją

Kaip veikia Avalon (AVL) kainų prognozės modulis?

Avalon Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Avalon ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Avalon kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Avalon potencialą.

Kodėl AVL kainų prognozė yra svarbi?

AVL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVL dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVL kainų prognozė?
Remiantis Avalon (AVL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVL 2026 m.?
1 vieneto Avalon (AVL) kaina šiandien yra $0.1501. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVL kaina 2027 m.?
Avalon (AVL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avalon (AVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avalon (AVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVL 2030 m.?
1 vieneto Avalon (AVL) kaina šiandien yra $0.1501. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVL kainų prognozė 2040 metams?
Avalon (AVL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.