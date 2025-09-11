Daugiau apie AURASOL

AURASOL Kainos informacija

AURASOL Oficiali svetainė

AURASOL Tokenomika

AURASOL Kainų prognozė

AURASOL Istorija

AURASOL pirkimo vadovas

AURASOLvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AURASOL Spot

AURASOL USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Aura logotipas

Aura kaina(AURASOL)

1 AURASOL į USD – tiesioginė kaina:

$0.10457
$0.10457$0.10457
+0.46%1D
USD
Aura (AURASOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:21:22(UTC+8)

Aura (AURASOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10123
$ 0.10123$ 0.10123
24 val. žemiausia
$ 0.115
$ 0.115$ 0.115
24 val. aukščiausia

$ 0.10123
$ 0.10123$ 0.10123

$ 0.115
$ 0.115$ 0.115

$ 0.2395852314906215
$ 0.2395852314906215$ 0.2395852314906215

$ 0.00056213727092408
$ 0.00056213727092408$ 0.00056213727092408

-1.32%

+0.46%

-15.19%

-15.19%

Aura (AURASOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.10452. Per pastarąsias 24 valandas AURASOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10123 iki aukščiausios $ 0.115 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AURASOL kaina yra $ 0.2395852314906215, o žemiausia – $ 0.00056213727092408.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AURASOL per pastarąją valandą pasikeitė -1.32%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Aura (AURASOL) rinkos informacija

No.239

$ 100.68M
$ 100.68M$ 100.68M

$ 363.84K
$ 363.84K$ 363.84K

$ 100.90M
$ 100.90M$ 100.90M

963.29M
963.29M 963.29M

965,383,478
965,383,478 965,383,478

963,288,620
963,288,620 963,288,620

99.78%

SOL

Dabartinė Aura rinkos kapitalizacija yra $ 100.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 363.84K. AURASOL apyvartoje yra 963.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 963288620. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.90M

Aura (AURASOL) kainos istorija USD

Stebėkite Aura kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004788+0.46%
30 dienų$ -0.06489-38.31%
60 dienų$ -0.03605-25.65%
90 dienų$ -0.03426-24.69%
Aura kainos pokytis šiandien

Šiandien AURASOL užfiksuotas $ +0.0004788 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Aura 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.06489 (-38.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Aura 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AURASOL rodiklis pasikeitė $ -0.03605 (-25.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Aura 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03426 (-24.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Aura (AURASOL) pokyčius?

Peržiūrėkite Aura kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Aura (AURASOL)

The token with the most aura.

Aura galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Aura investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AURASOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Aura mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Aura, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Aura kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Aura (AURASOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aura (AURASOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aura prognozes.

Peržiūrėkite Aura kainos prognozę dabar!

Aura (AURASOL) Tokenomika

Supratimas apie Aura (AURASOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AURASOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Aura (AURASOL)

Ieškote, kaip nusipirkti Aura? Viskas paprasta ir patogu! Aura lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AURASOL į vietos valiutas

1 Aura(AURASOL) į VND
2,750.4438
1 Aura(AURASOL) į AUD
A$0.1578252
1 Aura(AURASOL) į GBP
0.0762996
1 Aura(AURASOL) į EUR
0.088842
1 Aura(AURASOL) į USD
$0.10452
1 Aura(AURASOL) į MYR
RM0.4400292
1 Aura(AURASOL) į TRY
4.3145856
1 Aura(AURASOL) į JPY
¥15.36444
1 Aura(AURASOL) į ARS
ARS$148.88874
1 Aura(AURASOL) į RUB
8.8308948
1 Aura(AURASOL) į INR
9.208212
1 Aura(AURASOL) į IDR
Rp1,713.4423488
1 Aura(AURASOL) į KRW
145.1657376
1 Aura(AURASOL) į PHP
5.9701824
1 Aura(AURASOL) į EGP
￡E.5.027412
1 Aura(AURASOL) į BRL
R$0.564408
1 Aura(AURASOL) į CAD
C$0.1442376
1 Aura(AURASOL) į BDT
12.730536
1 Aura(AURASOL) į NGN
157.8847764
1 Aura(AURASOL) į COP
$409.8814512
1 Aura(AURASOL) į ZAR
R.1.8280548
1 Aura(AURASOL) į UAH
4.3145856
1 Aura(AURASOL) į VES
Bs16.30512
1 Aura(AURASOL) į CLP
$100.44372
1 Aura(AURASOL) į PKR
Rs29.6847252
1 Aura(AURASOL) į KZT
56.3446416
1 Aura(AURASOL) į THB
฿3.3216456
1 Aura(AURASOL) į TWD
NT$3.16173
1 Aura(AURASOL) į AED
د.إ0.3835884
1 Aura(AURASOL) į CHF
Fr0.0825708
1 Aura(AURASOL) į HKD
HK$0.8131656
1 Aura(AURASOL) į AMD
֏39.9381372
1 Aura(AURASOL) į MAD
.د.م0.9438156
1 Aura(AURASOL) į MXN
$1.9430268
1 Aura(AURASOL) į SAR
ريال0.39195
1 Aura(AURASOL) į PLN
0.3804528
1 Aura(AURASOL) į RON
лв0.4525716
1 Aura(AURASOL) į SEK
kr0.9762168
1 Aura(AURASOL) į BGN
лв0.1745484
1 Aura(AURASOL) į HUF
Ft35.1208104
1 Aura(AURASOL) į CZK
2.179242
1 Aura(AURASOL) į KWD
د.ك0.0318786
1 Aura(AURASOL) į ILS
0.3470064
1 Aura(AURASOL) į AOA
Kz95.6263932
1 Aura(AURASOL) į BHD
.د.ب0.03940404
1 Aura(AURASOL) į BMD
$0.10452
1 Aura(AURASOL) į DKK
kr0.6668376
1 Aura(AURASOL) į HNL
L2.7394692
1 Aura(AURASOL) į MUR
4.75566
1 Aura(AURASOL) į NAD
$1.8374616
1 Aura(AURASOL) į NOK
kr1.0378836
1 Aura(AURASOL) į NZD
$0.1755936
1 Aura(AURASOL) į PAB
B/.0.10452
1 Aura(AURASOL) į PGK
K0.4431648
1 Aura(AURASOL) į QAR
ر.ق0.3804528
1 Aura(AURASOL) į RSD
дин.10.467678

Aura išteklius

Išsamesnei Aura analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Aura svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Aura

Kiek Aura(AURASOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AURASOL kaina USD valiuta yra 0.10452USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AURASOL į USD kaina?
Dabartinė AURASOL kaina USD valiuta yra $ 0.10452. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Aura rinkos kapitalizacija?
AURASOL rinkos kapitalizacija yra $ 100.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AURASOL apyvartoje?
AURASOL apyvartoje yra 963.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AURASOL kaina?
AURASOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2395852314906215USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AURASOL kaina?
AURASOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00056213727092408USD.
Kokia yra AURASOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AURASOL yra $ 363.84KUSD.
Ar AURASOL kaina šiais metais kils?
AURASOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AURASOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:21:22(UTC+8)

Aura (AURASOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AURASOL-į-USD skaičiuoklė

Suma

AURASOL
AURASOL
USD
USD

1 AURASOL = 0.10452 USD

Prekiauti AURASOL

AURASOLUSDT
$0.10457
$0.10457$0.10457
+0.45%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis