Star Atlas logotipas

Star Atlas kaina(ATLAS)

1 ATLAS į USD – tiesioginė kaina:

$0.000899
$0.000899$0.000899
-0.88%1D
USD
Star Atlas (ATLAS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:20:32(UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00082
$ 0.00082$ 0.00082
24 val. žemiausia
$ 0.000927
$ 0.000927$ 0.000927
24 val. aukščiausia

$ 0.00082
$ 0.00082$ 0.00082

$ 0.000927
$ 0.000927$ 0.000927

$ 0.27733053
$ 0.27733053$ 0.27733053

$ 0.000804697759854435
$ 0.000804697759854435$ 0.000804697759854435

+0.44%

-0.88%

+0.78%

+0.78%

Star Atlas (ATLAS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000899. Per pastarąsias 24 valandas ATLAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00082 iki aukščiausios $ 0.000927 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATLAS kaina yra $ 0.27733053, o žemiausia – $ 0.000804697759854435.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATLAS per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Star Atlas (ATLAS) rinkos informacija

No.941

$ 18.60M
$ 18.60M$ 18.60M

$ 31.78K
$ 31.78K$ 31.78K

$ 32.36M
$ 32.36M$ 32.36M

20.69B
20.69B 20.69B

36,000,000,000
36,000,000,000 36,000,000,000

SOL

Dabartinė Star Atlas rinkos kapitalizacija yra $ 18.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.78K. ATLAS apyvartoje yra 20.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 36000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.36M

Star Atlas (ATLAS) kainos istorija USD

Stebėkite Star Atlas kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000798-0.88%
30 dienų$ -0.000111-11.00%
60 dienų$ -0.000039-4.16%
90 dienų$ -0.000101-10.10%
Star Atlas kainos pokytis šiandien

Šiandien ATLAS užfiksuotas $ -0.00000798 (-0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Star Atlas 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000111 (-11.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Star Atlas 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ATLAS rodiklis pasikeitė $ -0.000039 (-4.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Star Atlas 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000101 (-10.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Star Atlas (ATLAS) pokyčius?

Peržiūrėkite Star Atlas kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Star Atlas investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ATLASstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Star Atlas mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Star Atlas, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Star Atlas kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Star Atlas (ATLAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Star Atlas (ATLAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Star Atlas prognozes.

Peržiūrėkite Star Atlas kainos prognozę dabar!

Star Atlas (ATLAS) Tokenomika

Supratimas apie Star Atlas (ATLAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATLASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Star Atlas (ATLAS)

Ieškote, kaip nusipirkti Star Atlas? Viskas paprasta ir patogu! Star Atlas lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ATLAS į vietos valiutas

1 Star Atlas(ATLAS) į VND
23.657185
1 Star Atlas(ATLAS) į AUD
A$0.00135749
1 Star Atlas(ATLAS) į GBP
0.00065627
1 Star Atlas(ATLAS) į EUR
0.00076415
1 Star Atlas(ATLAS) į USD
$0.000899
1 Star Atlas(ATLAS) į MYR
RM0.00378479
1 Star Atlas(ATLAS) į TRY
0.03711072
1 Star Atlas(ATLAS) į JPY
¥0.132153
1 Star Atlas(ATLAS) į ARS
ARS$1.2806255
1 Star Atlas(ATLAS) į RUB
0.07595651
1 Star Atlas(ATLAS) į INR
0.0792019
1 Star Atlas(ATLAS) į IDR
Rp14.73770256
1 Star Atlas(ATLAS) į KRW
1.24860312
1 Star Atlas(ATLAS) į PHP
0.05135088
1 Star Atlas(ATLAS) į EGP
￡E.0.0432419
1 Star Atlas(ATLAS) į BRL
R$0.0048546
1 Star Atlas(ATLAS) į CAD
C$0.00124062
1 Star Atlas(ATLAS) į BDT
0.1094982
1 Star Atlas(ATLAS) į NGN
1.35800243
1 Star Atlas(ATLAS) į COP
$3.52548244
1 Star Atlas(ATLAS) į ZAR
R.0.01572351
1 Star Atlas(ATLAS) į UAH
0.03711072
1 Star Atlas(ATLAS) į VES
Bs0.140244
1 Star Atlas(ATLAS) į CLP
$0.863939
1 Star Atlas(ATLAS) į PKR
Rs0.25532499
1 Star Atlas(ATLAS) į KZT
0.48463292
1 Star Atlas(ATLAS) į THB
฿0.02857022
1 Star Atlas(ATLAS) į TWD
NT$0.02719475
1 Star Atlas(ATLAS) į AED
د.إ0.00329933
1 Star Atlas(ATLAS) į CHF
Fr0.00071021
1 Star Atlas(ATLAS) į HKD
HK$0.00699422
1 Star Atlas(ATLAS) į AMD
֏0.34351689
1 Star Atlas(ATLAS) į MAD
.د.م0.00811797
1 Star Atlas(ATLAS) į MXN
$0.01671241
1 Star Atlas(ATLAS) į SAR
ريال0.00337125
1 Star Atlas(ATLAS) į PLN
0.00327236
1 Star Atlas(ATLAS) į RON
лв0.00389267
1 Star Atlas(ATLAS) į SEK
kr0.00839666
1 Star Atlas(ATLAS) į BGN
лв0.00150133
1 Star Atlas(ATLAS) į HUF
Ft0.30208198
1 Star Atlas(ATLAS) į CZK
0.01874415
1 Star Atlas(ATLAS) į KWD
د.ك0.000274195
1 Star Atlas(ATLAS) į ILS
0.00298468
1 Star Atlas(ATLAS) į AOA
Kz0.82250409
1 Star Atlas(ATLAS) į BHD
.د.ب0.000338923
1 Star Atlas(ATLAS) į BMD
$0.000899
1 Star Atlas(ATLAS) į DKK
kr0.00573562
1 Star Atlas(ATLAS) į HNL
L0.02356279
1 Star Atlas(ATLAS) į MUR
0.0409045
1 Star Atlas(ATLAS) į NAD
$0.01580442
1 Star Atlas(ATLAS) į NOK
kr0.00892707
1 Star Atlas(ATLAS) į NZD
$0.00151032
1 Star Atlas(ATLAS) į PAB
B/.0.000899
1 Star Atlas(ATLAS) į PGK
K0.00381176
1 Star Atlas(ATLAS) į QAR
ر.ق0.00327236
1 Star Atlas(ATLAS) į RSD
дин.0.09003485

Star Atlas išteklius

Išsamesnei Star Atlas analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Star Atlas svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Star Atlas

Kiek Star Atlas(ATLAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATLAS kaina USD valiuta yra 0.000899USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATLAS į USD kaina?
Dabartinė ATLAS kaina USD valiuta yra $ 0.000899. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Star Atlas rinkos kapitalizacija?
ATLAS rinkos kapitalizacija yra $ 18.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATLAS apyvartoje?
ATLAS apyvartoje yra 20.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATLAS kaina?
ATLAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.27733053USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATLAS kaina?
ATLAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000804697759854435USD.
Kokia yra ATLAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATLAS yra $ 31.78KUSD.
Ar ATLAS kaina šiais metais kils?
ATLAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATLAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:20:32(UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) svarbiausios industrijos naujienos

