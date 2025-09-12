Star Atlas (ATLAS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Star Atlas kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ATLAS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Star Atlas kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Star Atlas kainos prognozė
$0.000926
+0.65%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:29:26(UTC+8)

Star Atlas Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Star Atlas galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000926 prekybos kainą 2025 m.

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Star Atlas galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000972 prekybos kainą 2026 m.

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ATLAS ateities kaina yra $ 0.001020 su 10.25% augimo norma.

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ATLAS ateities kaina yra $ 0.001071 su 15.76% augimo norma.

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ATLAS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001125, o augimo norma – 21.55%.

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ATLAS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001181, o augimo norma – 27.63%.

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Star Atlas kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001925 prekybos kainą.

Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Star Atlas kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003135 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000926
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000972
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001020
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001071
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001125
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001181
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001240
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001302
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001368
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001436
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001508
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001583
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001662
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001746
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001833
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001925
    107.89%
Trumpalaikės Star Atlas kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000926
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000926
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000926
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000929
    0.41%
Star Atlas (ATLAS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ATLAS kaina yra $0.000926. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Star Atlas (ATLAS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ATLAS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000926. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Star Atlas (ATLAS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ATLAS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000926. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Star Atlas (ATLAS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ATLAS kaina yra $0.000929. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Star Atlas kainų statistika

$ 0.000926
+0.65%

$ 19.16M
20.69B
$ 6.45K
--

Naujausia ATLAS kaina yra $ 0.000926. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.65%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 6.45K.
Be to, ATLAS turi 20.69B apyvartą ir $ 19.16M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Star Atlas (ATLAS)

Bandote įsigyti ATLAS? Dabar galite ATLAS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Star Atlas ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ATLAS dabar

Star Atlas istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Star Atlas, dabartinė Star Atlas kaina yra 0.000926USD. Apyvartinė Star Atlas (ATLAS) pasiūla yra 0.00 ATLAS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19.16M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000014
    $ 0.000934
    $ 0.000902
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000045
    $ 0.000963
    $ 0.00082
  • 30 dienų
    -0.14%
    $ -0.000154
    $ 0.001164
    $ 0.00082
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Star Atlas kaina pasikeitė $0.000014, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Star Atlas buvo prekiaujama aukščiausia $0.000963 ir žemiausia $0.00082. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ATLAS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Star Atlas įvyko -0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000154 vertę. Tai rodo, kad ATLAS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Star Atlas kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ATLAS kainų istoriją

Kaip veikia Star Atlas (ATLAS) kainų prognozės modulis?

Star Atlas Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ATLAS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Star Atlas ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ATLAS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Star Atlas kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ATLAS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ATLAS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Star Atlas potencialą.

Kodėl ATLAS kainų prognozė yra svarbi?

ATLAS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ATLAS dabar?
Pagal jūsų prognozes, ATLAS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ATLAS kainų prognozė?
Remiantis Star Atlas (ATLAS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ATLAS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ATLAS 2026 m.?
1 vieneto Star Atlas (ATLAS) kaina šiandien yra $0.000926. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ATLAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ATLAS kaina 2027 m.?
Star Atlas (ATLAS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ATLAS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ATLAS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Star Atlas (ATLAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ATLAS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Star Atlas (ATLAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ATLAS 2030 m.?
1 vieneto Star Atlas (ATLAS) kaina šiandien yra $0.000926. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ATLAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ATLAS kainų prognozė 2040 metams?
Star Atlas (ATLAS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ATLAS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:29:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.