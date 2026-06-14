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Šiandienos tiesioginė ASTAR kaina yra 0.005832 EUR.ASTR Rinkos kapitalizacija yra 50,796,580.107816 EUR. Stebėkite ASTR į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė ASTAR kaina yra 0.005832 EUR.ASTR Rinkos kapitalizacija yra 50,796,580.107816 EUR. Stebėkite ASTR į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

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ASTAR kaina(ASTR)

1 ASTR į EUR – tiesioginė kaina:

€0.00501552
€0.00501552€0.00501552
-0.13%1D
EUR
ASTAR (ASTR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:10:19(UTC+8)

ASTAR kaina šiandien

Šiandienos ASTAR (ASTR) tiesioginė kaina yra € 0.005832, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.13%. Dabartinis ASTR į EUR konversijos rodiklis yra € 0.005832 už ASTR.

ASTAR šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #397 vietą € 50.80M, o apyvartoje yra 8.71B ASTR. Per pastarąsias 24 valandas ASTR prekyba svyravo tarp € 0.005662 (žemiausios) ir € 0.00607 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra € 0.28839963839411928, o visų laikų žemiausia – € 0.0044958165613775182.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip ASTR judėjo -2.28% per pastarąją valandą ir +2.42% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė € 70.73K.

ASTAR (ASTR) rinkos informacija

No.397

€ 50.80M
€ 50.80M€ 50.80M

€ 70.73K
€ 70.73K€ 70.73K

€ 58.32M
€ 58.32M€ 58.32M

8.71B
8.71B 8.71B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

8,710,754,218
8,710,754,218 8,710,754,218

87.09%

ASTAR

Dabartinė ASTAR rinkos kapitalizacija yra € 50.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – € 70.73K. ASTR apyvartoje yra 8.71B vienetų, o bendras kiekis siekia 8710754218. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra € 58.32M

ASTAR Kainų istorija EUR

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
€ 0.005662
€ 0.005662€ 0.005662
24 val. žemiausia
€ 0.00607
€ 0.00607€ 0.00607
24 val. aukščiausia

€ 0.005662
€ 0.005662€ 0.005662

€ 0.00607
€ 0.00607€ 0.00607

€ 0.28839963839411928
€ 0.28839963839411928€ 0.28839963839411928

€ 0.0044958165613775182
€ 0.0044958165613775182€ 0.0044958165613775182

-2.28%

-0.13%

+2.42%

+2.42%

ASTAR (ASTR) kainos istorija EUR

Stebėkite ASTAR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (EUR)Keisti (%)
Šiandien€ -0.00000653-0.13%
30 dienų€ -0.002827-32.65%
60 dienų€ -0.001728-22.86%
90 dienų€ -0.001839-23.98%
ASTAR kainos pokytis šiandien

Šiandien ASTR užfiksuotas € -0.00000653 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ASTAR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko € -0.002827 (-32.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ASTAR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASTR rodiklis pasikeitė € -0.001728 (-22.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ASTAR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito € -0.001839 (-23.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ASTAR (ASTR) pokyčius?

Peržiūrėkite ASTAR kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė ASTAR

ASTAR (ASTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASTR 2030 m. tikslinė kaina yra € --, o augimo norma – 0.00%.
ASTAR (ASTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. ASTAR kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti € -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia ASTAR kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų ASTR kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami ASTAR Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti ASTAR Lietuva

Pasiruošę pradėti su ASTAR? ASTR pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąASTAR. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo ASTAR (ASTR) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei -- tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir ASTAR bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti ASTAR (ASTR) vadovas

Ką galite daryti su ASTAR

ASTAR nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

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Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas ASTAR (ASTR) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

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Teikėjas
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Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra ASTAR (ASTR)

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR išteklius

Išsamesnei ASTAR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ASTAR svetainė
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Kategorija :

Bridged-TokensEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ASTAR

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:10:19(UTC+8)

ASTAR (ASTR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
02-11 14:20:00Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Naršyti daugiau apie ASTAR

ASTR USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos ASTR pozicijos su svertu. Išbandykite ASTRUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba ASTAR (ASTR) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę ASTAR kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
ASTR/USDT
€0.00500606
€0.00500606€0.00500606
0.00%
0.00% (USDT)

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Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

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1 ASTR = 0.00501552 EUR