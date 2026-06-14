ASTAR (ASTR) kainų prognozė 2026–2050 m.

Gaukite ASTAR kainų prognozes 2027, 2028, 2029, 2030 ir vėlesniems metams. Nuspėkite, kiek ASTR galėtų augti per ateinančius penkerius metus ar ilgiau, naudodami momentines prognozes, pagrįstas rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ASTAR kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ASTAR kainos prognozė
$0.005817
$0.005817$0.005817
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 17:10:24(UTC+8)
Dabartinė kainaASTR per 2027ASTR per 2028ASTR per 2029ASTR per 2030
$0.005817$0.006107850000000001$0.0064132425$0.006733904625000001$0.007070599856250002

Trumpalaikės ASTAR kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Remiantis dabartinėmis prognozėmis, modelis prognozuoja trumpalaikį kainų judėjimą per ateinančias 30 dienų. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami numatomi kainų lygiai šiandien, rytoj, šią savaitę ir per ateinančias 30 dienų.

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • June 14, 2026(Šiandien)
    $ 0.005817
    0.00%
  • June 15, 2026(Rytoj)
    $ 0.005817
    0.01%
  • June 21, 2026(Šią savaitę)
    $ 0.005822
    0.10%
  • July 14, 2026(30 dienų)
    $ 0.005840
    0.41%

ASTAR (ASTR) Kainų prognozė šiandien

Prognozuojama kaina ASTR June 14, 2026(Šiandien) yra $0.005817. Šis įvertinimas pagrįstas dabartinėmis prognozės įvestimis ir pateikia trumpą apžvalgą apie tai, kur kainos gali keistis per ateinančias 24 valandas.Sužinokite daugiau apie ASTR tiesioginę kainą šiandien.

ASTAR (ASTR) Kainos prognozavimas rytoj

June 15, 2026(Rytoj), prognozuojama kaina ASTR yra $0.005817, naudojant 5% metinio augimo rodiklį. Šis požiūris padeda nustatyti kitos dienos bazinį lygį remiantis tomis pačiomis prielaidomis.

ASTAR (ASTR) Kainos prognozė šią savaitę

June 21, 2026(Šią savaitę) prognozuojama ASTR kaina yra $0.005822, remiantis tuo pačiu metiniu augimo rodikliu 5%. Ši savaitinė apžvalga apibendrina numatomą kryptį artimiausiomis dienomis, remiantis stabilaus augimo scenarijumi.

ASTAR (ASTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį iki July 14, 2026(30 dienų), prognozuojama ASTR kaina yra $0.005840. Šiame įvertinime taikomas tas pats metinis augimo rodiklis 5% , siekiant apytikriai nustatyti kainą po vieno mėnesio.

Ilgalaikė ASTAR kainų prognozė: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

Remiantis ilgalaikiais kainų prognozavimo moduliais, ASTAR galėtų būti $0.005817 2026 m., $0.006107 2027 m., $0.006414 2028 m., $0.006734 2029 m., $0.007071 2030 m., $0.011523 2040 m. ir $0.018775 2050 m..

Slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte visą ASTAR metinių kainų tikslų ir numatomos investicijų grąžos lentelę.

Mėnuo
Min. Kaina
Vid. Kaina
Maks. Kaina
ROI
  • Jun 2026
    $ 0.005235
    $ 0.005817
    $ 0.006398
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.005257
    $ 0.005841
    $ 0.006425
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.005278
    $ 0.005865
    $ 0.006451
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.005300
    $ 0.005888
    $ 0.006477
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.005322
    $ 0.005913
    $ 0.006504
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.005343
    $ 0.005937
    $ 0.006530
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.005365
    $ 0.005961
    $ 0.006558
    12.74%

ASTAR (ASTR) Kainų analizė, pagrįsta pagrindiniais rinkos rodikliais

Techninė analizė nagrinėja kainų judėjimą ir bendruosius rodiklius, siekiant suprasti tendenciją ir impulsą. Žemiau pateikiama automatinė ASTAR kelių laikotarpių momentinė nuotrauka, kurioje apibendrinama dabartinė techninė paklaida ir ką grafikas signalizuoja toliau. Tai yra techninis straipsnis, o ne garantuota prognozė, todėl prašome atlikti savo tyrimą ir tinkamai įvertinti riziką.

StipriairekomenduojamaparduotiParduotiNeutralusPirktiStipriairekomenduojamapirkti
Parduoti
Parduoti 16
Neutralus 1
Pirkti 9
Slenkamieji vidurkiai:Stipriai rekomenduojama parduotiParduoti 12Neutralus 0Pirkti 2
Techniniai rodikliai:PirktiParduoti 4Neutralus 1Pirkti 7
Vardas
Klasikinis
Fibonacci
R3
0.006264
0.006163
R2
0.006163
0.006056
R1
0.005985
0.00599
PP
0.005884
0.005884
S1
0.005706
0.005777
S2
0.005605
0.005711
S3
0.005427
0.005605
Slenkamieji vidurkiai
ASTAR šiuo metu prekiaujama $0.005817, su trumpalaikiu slenkamuoju vidurkiu MA50 ties 0.007627 ir EMA50 ties 0.007155. Tai rodo Kritimo pozicija („Bearish“) tendenciją, jei kaina išlieka žemiau šių lygių atžvilgiu. Ilgalaikiai slenkamieji vidurkiai, MA200 ties 0.008808 ir EMA200 ties 0.010324, apibrėžia platesnę rinkos kryptį.
Jei kaina vėl pasiekia MA200 / EMA200 zoną, ji laikoma atrama, kai $0.005817 yra virš 0.008808 ir 0.010324, pasipriešinimu, kai $0.005817 yra žemiau abiejų, ir neutrali, kai kaina yra tarp jų.
Santrauka: Dabartiniai slenkamieji vidurkiai rodo Parduoti rinkos tendenciją.
RSI
RSI(14) yra 34.579739, o impulsas yra blukimas. RSI virš 60 paprastai rodo stipresnę augimo tendenciją, RSI žemiau 40 rodo silpnesnį pagreitį, o vertės tarp 40–60 paprastai atspindi svyravimų diapazoną. Jei RSI išliks dabartinėje juostoje, tikėtina, kad dienos tendencija išliks.
Santrauka: RSI rodo Pirkti rinkos tendenciją, pagrįstą dabartiniu impulsu.
Bollingerio juostos
BOLL(20,2) signalai šiuo metu yra Neutralus ir Parduoti dienos intervale.
Santrauka: Bolingerio juostos rodo Neutralus šališkumą.
KDJ
KDJ(9,3,3) indikatorius rodo K ties 30.653588, D ties 26.164826 ir J ties 39.631114, o tai reiškia, kad impulsas yra Augimo pozicija („Bullish“). Kai K–D skirtumas yra teigiamas (K > D), tai reiškia, kad reikia pirkti; kai neigiamas (K < D), tai reiškia, kad reikia parduoti; kai artimas nuliui, tai yra neutralios tendencijos.
Santrauka: KDJ rodo Pirkti rinkos tendenciją, pagrįstą momentu ir skirtumu tarp K ir D.
StochRSI
StochRSI rodo K ties 76.918328 ir D ties 71.769941, o tai rodo, kad impulsas yra stiprinimas. Jei StochRSI išliks šiame diapazone, tikėtina, kad kainos judėjimas išliks dabartinėje tendencijoje.
Santrauka: StochRSI rodo Pirkti rinkos tendenciją, signalizuodamas, ar impulsas išliks, ar mažės.
Sukimosi taškai
Klasikiniai atsparos taškai rodo PP ties 0.005884, R1 ties 0.005985 ir S1 ties 0.005706, nurodydami pagrindinius atramos ir pasipriešinimo lygius. Fibonačio sukimosi taškai PP skiria ties 0.005884, R2 – ties 0.006056, o S2 – ties 0.005711. Pralaužus šiuos lygius, dėmesys būtų nukreiptas į kitą rinkos diapazoną.
Santrauka: Atgaliniai taškai rodo Parduoti rinkos tendenciją.

Pagrindiniai ASTAR kainų prognozių veiksniai

Veiksniai, kurie gali turėti įtakos ASTAR kainos prognozėms, paprastai apima makroekonominę nuotaiką ir konkrečias monetos savybes. ASTAR gali kisti kartu su platesniais kriptovaliutų rizikos prisiėmimo / rizikos vengimo srautais, tačiau prognozės taip pat priklauso nuo likvidumo gylio, rinkos formuotojų paramos ir didelių turėtojų srautų. Tokenomika (teisės įgijimas, atrakinimo grafikai, emisijos), įtraukimas į biržos sąrašus, ekosistemos augimas, produktų pristatymas, partnerystės ir saugumo ar reguliavimo naujienos gali iš esmės pakeisti lūkesčius ir paskatinti didesnį kainų perskaičiavimą, palyginti su didelės kapitalizacijos turtu.

Kiek būs vertas jūsų ASTAR po 1 metų?

Pasinaudokite mūsų įrankiu, kad numatytumėte savo ASTAR (ASTR) investicijos būsimą vertę per ateinančius 1 metus. Įvedę savo investicijų sumą ir numatomą metinį augimo tempą, galite lengvai apskaičiuoti numatomą investicijų grąžą.

2027
Prognozuojamas pelnas 2027$ 50.00
Numatoma ROI5.00%

Kaip veikia ASTAR (ASTR) kainų prognozavimas

Šis įrankis rodo „kas būtų, jeigu“ ASTAR kainos kelią, pagrįstą jūsų įvestu augimo tempu. Jis akimirksniu atnaujinamas naudojant naujausią kainą.

1. Trumpalaikio pajamingumo modeliavimas

Įveskite numatomą trumpalaikį pelno pokytį 5% (teigiamą arba neigiamą). Tai leidžia imituoti rinkos nepastovumą ir greitai įvertinti ASTAR pelną arba nuostolį skirtingomis sąlygomis.

2. Ilgalaikio augimo prognozė

Ilgalaikiam planavimui sistema taiko numatytąjį 5% metinį augimo tempą. Tai padeda įvertinti ASTAR laikymo potencialą esant pastoviam rinkos augimui.

3. Apskaičiuokite investicijų grąžą

Tiesiog įveskite savo investicijos sumą ir numatomą metinį augimo tempą. Skaičiuoklė akimirksniu apskaičiuoja jūsų investicinius tikslus, prognozuodama jūsų ASTR turimų akcijų vertę ateityje.

4. Numatoma vertė ir ROI

Remdamiesi savo įvestimis, akimirksniu peržiūrėkite prognozuojamą bendrą turto vertę ir investicijų grąžą (ROI) skirtingais laikotarpiais, teikdami duomenimis pagrįstą paramą savo laikymo strategijai.

Svarbu: Tai yra scenarijų skaičiuoklė, o ne garantuota prognozė, ir neturėtų būti laikoma finansine konsultacija.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Kokia bus ASTAR vertė 2026?
Remiantis jūsų įvestu 5% tarifu, ši skaičiuoklė prognozuoja ASTAR ties 0.005817 USD 2026. Tai scenarijaus projekcija, kuri akimirksniu atnaujinama, kai pakeičiate įvesties procentą. Tai nėra garantuota rinkos prognozė.
Kiek $1 iš ASTAR bus vertas 2030 m.?
Remiantis jūsų 5% pateikimu, 1 USD iš ASTAR šiandien prognozuojama tapti 1.22 USD iki 2030. Tai apskaičiuojama taikant jūsų pasirinktą normą šiandienos kainai per tam tikrą laikotarpį, todėl pakeitus įvesties procentinę dalį, pasikeis ir 1 USD rezultatas.
Kiek 1 ASTAR bus vertas 2026?
Naudojant 5% normą, kurią įvedėte, prognozuojama 1 kaina ASTAR 2026 m. yra 0.005817 USD. Šis skaičius visiškai priklauso nuo jūsų įvesties procentinės dalies, todėl jis pasikeis kaskart, kai pakeisite prielaidą.
Kokia bus ASTAR vertė 2040 m.?
2040 m. rezultatas yra ilgalaikė prognozė, pagrįsta jūsų pasirinkta 5% norma. Remiantis šia prielaida, ASTAR prognozuojama maždaug ties 0.011517 USD 2040 m.. Kadangi tai apima daugelį metų, nedideli įvesties procentinės dalies pokyčiai gali lemti labai skirtingus rezultatus – traktuokite tai kaip „kas būtų, jeigu“ scenarijų, o ne kaip neabejotiną dalyką.
ASTAR kainos prognozė šiandien
Šiandienos skaičius šiame puslapyje yra dabartinė referencinė kaina (0.005817 USD) ir prognozė, pagrįsta jūsų įvestais 5% duomenimis. Jei pakeisite įvesties procentinę dalį, prognozuojama kreivė bus nedelsiant atnaujinta, o realaus laiko kaina liks rinkos momentine nuotrauka.
ASTAR kainos prognozė rytoj
Rytojaus skaičius apskaičiuojamas pratęsiant jūsų 5% prielaidą trumpesniam laikotarpiui nuo šiandienos kainos (0.005817 USD). Rodoma prognozuojama vertė (0.005817 USD) pasikeis, jei pakoreguosite įvesties procentą, nes tai scenarijus, pagrįstas jūsų pasirinkta palūkanų norma, o ne fiksuota rinkos kaina.
ASTAR kainos prognozė artimiausioms 24 valandoms
Kitas 24 valandų įvertinimas yra normos pagrindu sudarytas prognozės rodiklis, apskaičiuotas pagal jūsų 5% įvestį ir dabartinę kainą (0.005817 USD). Jis dinamiškai atnaujinamas, kai keičiate įvesties procentą, ir turėtų būti vertinamas kaip orientacinis scenarijus, nes realūs dienos svyravimai gali priklausyti nuo kintamumo ir naujienų.
ASTAR kainų prognozė artimiausiomis dienomis
Artimiausiomis keliomis dienomis prognozė ir toliau taiko jūsų 5% prielaidą nuo 0.005817 USD. Išvesties duomenys (pvz., 0.005822 USD) skirti parodyti, kaip jūsų pasirinktas tarifas keičiasi laikui bėgant, ir bus akimirksniu atnaujinami, kai pasikeis įvesties procentinė vertė.
ASTAR kainų prognozė 2030 m.
Pateikta 2030 m. vertė yra gauta pritaikius jūsų 5% prielaidą maždaug 4 metų laikotarpiui nuo šiandienos. Remiantis šiais duomenimis, skaičiuoklė prognozuoja 0.007070 USD 2030 m.. Pakeitus įvesties procentą, 2030 m. skaičius pasikeičia iš karto.
Ar ASTAR toliau kils aukštyn ar leisis žemyn?
Trumpuoju laikotarpiu ASTAR dažnai priklauso nuo rinkos nuotaikų, kintamumo ir likvidumo. Jei impulsas išliks teigiamas, kaina gali kilti; jei nepastovumas išaugs arba vėl bus atsisakyta rizikos, kaina gali kristi.
Kokia yra ASTAR prognozė artimiausioms 30 dienų?
Remiantis jūsų 5% prielaida, ši skaičiuoklė prognozuoja ASTAR apie 0.005840 USD per ateinančius 30 dienų. 30 dienų rodiklis dinamiškai atnaujinamas, kai pasikeičia įvestas procentas arba rinkos kaina, todėl jį reikėtų vertinti kaip galimą scenarijų, o ne garantuotą rezultatą, ypač didelio kintamumo laikotarpiais.
Ar ASTAR yra geras pasirinkimas 2026?
Ar ASTAR yra „geras pirkinys“ 2026 priklauso nuo jūsų prielaidų ir rizikos tolerancijos. Remiantis jūsų 5% scenarijumi, skaičiuoklė prognozuoja ASTAR maždaug 0.005817 USD 2026 m.. Tačiau vien prognozė neturėtų būti lemiamas veiksnys. Labiau subalansuotas požiūris yra derinti:
  • Techniniai signalai: tendencijos stiprumas, kintamumas ir nuostolių rizika, remiantis istorinėmis kainų pokyčių tendencijomis;
  • Pagrindiniai veiksniai: ekosistemos aktyvumas (vartotojai, sandoriai, mokesčiai), kūrėjų dinamika ir realūs paklausos veiksniai;
  • Rinkos sąlygos: likvidumo ciklai ir bendras požiūris į kriptovaliutas.

    • Jei svarstote galimybę pradėti prekiauti 2026, prognozę traktuokite kaip „kas būtų, jei“ scenarijų, o ne kaip garantiją, ir atitinkamai įvertinkite savo riziką.

    Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 17:10:24(UTC+8)

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    Poros
    Kaina
    24 val. pokytis
    24 val. apimtis
    ASTR/USDT
    $0.005823
    $0.005823$0.005823
    0.00%
    0.00% (USDT)

    Atsakomybės apribojimas

    Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

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