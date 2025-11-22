ASML Holding NV kaina(ASMLON)
Šiandienos ASML Holding NV (ASMLON) tiesioginė kaina yra $ 966.44, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 1.16%. Dabartinis ASMLON į USD konversijos rodiklis yra $ 966.44 už ASMLON.
ASML Holding NV šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #1870 vietą $ 1.44M, o apyvartoje yra 1.49K ASMLON. Per pastarąsias 24 valandas ASMLON prekyba svyravo tarp $ 949.27 (žemiausios) ir $ 994.03 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 2,122.6903372342513, o visų laikų žemiausia – $ 732.0144981577465.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip ASMLON judėjo -0.10% per pastarąją valandą ir -3.75% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 85.73K.
Dabartinė ASML Holding NV rinkos kapitalizacija yra $ 1.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.73K. ASMLON apyvartoje yra 1.49K vienetų, o bendras kiekis siekia 1491.70676445. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.44M
Stebėkite ASML Holding NV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +11.0822
|+1.16%
|30 dienų
|$ -46.81
|-4.62%
|60 dienų
|$ +17.53
|+1.84%
|90 dienų
|$ +216.44
|+28.85%
Šiandien ASMLON užfiksuotas $ +11.0822 (+1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -46.81 (-4.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ASMLON rodiklis pasikeitė $ +17.53 (+1.84% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +216.44 (+28.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Išsamesnei ASML Holding NV analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:
