ASML Holding NV kainos prognozė
$965.96
$965.96$965.96
+1.11%
USD
Faktinis
Prognozė
ASML Holding NV Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ASML Holding NV galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 965.96 prekybos kainą 2025 m.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ASML Holding NV galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1,014.258 prekybos kainą 2026 m.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASMLON ateities kaina yra $ 1,064.9709 su 10.25% augimo norma.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASMLON ateities kaina yra $ 1,118.2194 su 15.76% augimo norma.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASMLON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1,174.1304, o augimo norma – 21.55%.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASMLON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1,232.8369, o augimo norma – 27.63%.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ASML Holding NV kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2,008.1614 prekybos kainą.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ASML Holding NV kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3,271.0834 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 965.96
    0.00%
  • 2026
    $ 1,014.258
    5.00%
  • 2027
    $ 1,064.9709
    10.25%
  • 2028
    $ 1,118.2194
    15.76%
  • 2029
    $ 1,174.1304
    21.55%
  • 2030
    $ 1,232.8369
    27.63%
  • 2031
    $ 1,294.4787
    34.01%
  • 2032
    $ 1,359.2027
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1,427.1628
    47.75%
  • 2034
    $ 1,498.5210
    55.13%
  • 2035
    $ 1,573.4470
    62.89%
  • 2036
    $ 1,652.1194
    71.03%
  • 2037
    $ 1,734.7253
    79.59%
  • 2038
    $ 1,821.4616
    88.56%
  • 2039
    $ 1,912.5347
    97.99%
  • 2040
    $ 2,008.1614
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ASML Holding NV kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 965.96
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 966.0923
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 966.8862
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 969.9296
    0.41%
ASML Holding NV (ASMLON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ASMLON kaina yra $965.96. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASMLON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $966.0923. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASMLON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $966.8862. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ASML Holding NV (ASMLON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASMLON kaina yra $969.9296. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ASML Holding NV kainų statistika

$ 965.96
$ 965.96

+1.11%

$ 1.44M
$ 1.44M

1.49K
1.49K

$ 64.01K
$ 64.01K

--

Naujausia ASMLON kaina yra $ 965.96. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.11%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 64.01K.
Be to, ASMLON turi 1.49K apyvartą ir $ 1.44M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ASML Holding NV istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ASML Holding NV, dabartinė ASML Holding NV kaina yra 965.96USD. Apyvartinė ASML Holding NV (ASMLON) pasiūla yra 0.00 ASMLON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.44M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.069999
    $ 980.44
    $ 949.27
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -55.9700
    $ 1,066.51
    $ 949.27
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -63.9600
    $ 2,167.2
    $ 949.27
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ASML Holding NV kaina pasikeitė $0.069999, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ASML Holding NV buvo prekiaujama aukščiausia $1,066.51 ir žemiausia $949.27. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ASMLON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ASML Holding NV įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-63.9600 vertę. Tai rodo, kad ASMLON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ASML Holding NV kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ASMLON kainų istoriją

Kaip veikia ASML Holding NV (ASMLON) kainų prognozės modulis?

ASML Holding NV Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASMLON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ASML Holding NV ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASMLON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ASML Holding NV kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASMLON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASMLON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ASML Holding NV potencialą.

Kodėl ASMLON kainų prognozė yra svarbi?

ASMLON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASMLON dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASMLON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASMLON kainų prognozė?
Remiantis ASML Holding NV (ASMLON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASMLON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASMLON 2026 m.?
1 vieneto ASML Holding NV (ASMLON) kaina šiandien yra $965.96. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASMLON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASMLON kaina 2027 m.?
ASML Holding NV (ASMLON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASMLON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASMLON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ASML Holding NV (ASMLON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASMLON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ASML Holding NV (ASMLON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASMLON 2030 m.?
1 vieneto ASML Holding NV (ASMLON) kaina šiandien yra $965.96. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASMLON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASMLON kainų prognozė 2040 metams?
ASML Holding NV (ASMLON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASMLON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.