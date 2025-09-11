Daugiau apie ARK

ARK kaina(ARK)

1 ARK į USD – tiesioginė kaina:

$0.4553
$0.4553$0.4553
+0.04%1D
USD
ARK (ARK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:02:49(UTC+8)

ARK (ARK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4459
$ 0.4459$ 0.4459
24 val. žemiausia
$ 0.4587
$ 0.4587$ 0.4587
24 val. aukščiausia

$ 0.4459
$ 0.4459$ 0.4459

$ 0.4587
$ 0.4587$ 0.4587

$ 10.914999961853027
$ 10.914999961853027$ 10.914999961853027

$ 0.030143199488520622
$ 0.030143199488520622$ 0.030143199488520622

+0.35%

+0.04%

+7.53%

+7.53%

ARK (ARK) realiojo laiko kaina yra $ 0.4552. Per pastarąsias 24 valandas ARK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4459 iki aukščiausios $ 0.4587 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARK kaina yra $ 10.914999961853027, o žemiausia – $ 0.030143199488520622.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARK per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ARK (ARK) rinkos informacija

No.413

$ 87.04M
$ 87.04M$ 87.04M

$ 152.49K
$ 152.49K$ 152.49K

$ 87.04M
$ 87.04M$ 87.04M

191.22M
191.22M 191.22M

191,218,592
191,218,592 191,218,592

ARK

Dabartinė ARK rinkos kapitalizacija yra $ 87.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 152.49K. ARK apyvartoje yra 191.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 191218592. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.04M

ARK (ARK) kainos istorija USD

Stebėkite ARK kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000182+0.04%
30 dienų$ +0.0115+2.59%
60 dienų$ -0.0048-1.05%
90 dienų$ +0.103+29.24%
ARK kainos pokytis šiandien

Šiandien ARK užfiksuotas $ +0.000182 (+0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ARK 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0115 (+2.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ARK 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ARK rodiklis pasikeitė $ -0.0048 (-1.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ARK 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.103 (+29.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ARK (ARK) pokyčius?

Peržiūrėkite ARK kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ARK investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ARK mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ARK, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ARK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ARK (ARK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ARK (ARK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ARK prognozes.

Peržiūrėkite ARK kainos prognozę dabar!

ARK (ARK) Tokenomika

Supratimas apie ARK (ARK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ARK (ARK)

Ieškote, kaip nusipirkti ARK? Viskas paprasta ir patogu! ARK lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ARK į vietos valiutas

1 ARK(ARK) į VND
11,978.588
1 ARK(ARK) į AUD
A$0.687352
1 ARK(ARK) į GBP
0.332296
1 ARK(ARK) į EUR
0.38692
1 ARK(ARK) į USD
$0.4552
1 ARK(ARK) į MYR
RM1.920944
1 ARK(ARK) į TRY
18.795208
1 ARK(ARK) į JPY
¥66.9144
1 ARK(ARK) į ARS
ARS$648.4324
1 ARK(ARK) į RUB
38.8058
1 ARK(ARK) į INR
40.1714
1 ARK(ARK) į IDR
Rp7,462.293888
1 ARK(ARK) į KRW
633.9798
1 ARK(ARK) į PHP
26.041992
1 ARK(ARK) į EGP
￡E.21.91788
1 ARK(ARK) į BRL
R$2.45808
1 ARK(ARK) į CAD
C$0.628176
1 ARK(ARK) į BDT
55.44336
1 ARK(ARK) į NGN
686.573608
1 ARK(ARK) į COP
$1,785.094112
1 ARK(ARK) į ZAR
R.7.966
1 ARK(ARK) į UAH
18.790656
1 ARK(ARK) į VES
Bs71.0112
1 ARK(ARK) į CLP
$437.4472
1 ARK(ARK) į PKR
Rs129.281352
1 ARK(ARK) į KZT
245.389216
1 ARK(ARK) į THB
฿14.47536
1 ARK(ARK) į TWD
NT$13.797112
1 ARK(ARK) į AED
د.إ1.670584
1 ARK(ARK) į CHF
Fr0.359608
1 ARK(ARK) į HKD
HK$3.541456
1 ARK(ARK) į AMD
֏173.936472
1 ARK(ARK) į MAD
.د.م4.110456
1 ARK(ARK) į MXN
$8.471272
1 ARK(ARK) į SAR
ريال1.707
1 ARK(ARK) į PLN
1.656928
1 ARK(ARK) į RON
лв1.971016
1 ARK(ARK) į SEK
kr4.25612
1 ARK(ARK) į BGN
лв0.760184
1 ARK(ARK) į HUF
Ft153.111072
1 ARK(ARK) į CZK
9.500024
1 ARK(ARK) į KWD
د.ك0.138836
1 ARK(ARK) į ILS
1.511264
1 ARK(ARK) į AOA
Kz414.946664
1 ARK(ARK) į BHD
.د.ب0.1716104
1 ARK(ARK) į BMD
$0.4552
1 ARK(ARK) į DKK
kr2.904176
1 ARK(ARK) į HNL
L11.930792
1 ARK(ARK) į MUR
20.738912
1 ARK(ARK) į NAD
$8.002416
1 ARK(ARK) į NOK
kr4.524688
1 ARK(ARK) į NZD
$0.764736
1 ARK(ARK) į PAB
B/.0.4552
1 ARK(ARK) į PGK
K1.930048
1 ARK(ARK) į QAR
ر.ق1.656928
1 ARK(ARK) į RSD
дин.45.606488

ARK išteklius

Išsamesnei ARK analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ARK svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ARK

Kiek ARK(ARK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARK kaina USD valiuta yra 0.4552USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARK į USD kaina?
Dabartinė ARK kaina USD valiuta yra $ 0.4552. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ARK rinkos kapitalizacija?
ARK rinkos kapitalizacija yra $ 87.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARK apyvartoje?
ARK apyvartoje yra 191.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARK kaina?
ARK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.914999961853027USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARK kaina?
ARK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.030143199488520622USD.
Kokia yra ARK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARK yra $ 152.49KUSD.
Ar ARK kaina šiais metais kils?
ARK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:02:49(UTC+8)

ARK (ARK) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

