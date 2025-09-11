ApolloX (APX) realiojo laiko kaina yra $ 0.08434. Per pastarąsias 24 valandas APX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07314 iki aukščiausios $ 0.08872 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia APX kaina yra $ 0.24728486160056973, o žemiausia – $ 0.019986318316426218.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, APX per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ApolloX (APX) rinkos informacija
No.585
$ 50.24M
$ 50.24M$ 50.24M
$ 76.27K
$ 76.27K$ 76.27K
$ 335.27M
$ 335.27M$ 335.27M
595.64M
595.64M 595.64M
3,975,255,603.4277463
3,975,255,603.4277463 3,975,255,603.4277463
BSC
Dabartinė ApolloX rinkos kapitalizacija yra $ 50.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.27K. APX apyvartoje yra 595.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 3975255603.4277463. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 335.27M
ApolloX (APX) kainos istorija USD
Stebėkite ApolloX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007055
-0.83%
30 dienų
$ +0.00062
+0.74%
60 dienų
$ +0.00802
+10.50%
90 dienų
$ +0.01118
+15.28%
ApolloX kainos pokytis šiandien
Šiandien APX užfiksuotas $ -0.0007055 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ApolloX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00062 (+0.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ApolloX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, APX rodiklis pasikeitė $ +0.00802 (+10.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ApolloX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01118 (+15.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ApolloX (APX) pokyčius?
APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.
ApolloX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ApolloX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti APXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ApolloX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ApolloX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ApolloX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ApolloX (APX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ApolloX (APX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ApolloX prognozes.
Supratimas apie ApolloX (APX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie APXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ApolloX (APX)
Ieškote, kaip nusipirkti ApolloX? Viskas paprasta ir patogu! ApolloX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.