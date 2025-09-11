ZeroLend (ZERO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00004155. Per pastarąsias 24 valandas ZERO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004057 iki aukščiausios $ 0.0000458 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZERO kaina yra $ 0.001404913233005357, o žemiausia – $ 0.000031154749938451.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZERO per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – -4.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZeroLend (ZERO) rinkos informacija
No.1804
$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M
$ 73.42K
$ 73.42K$ 73.42K
$ 4.16M
$ 4.16M$ 4.16M
54.87B
54.87B 54.87B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
54.86%
LINEA
Dabartinė ZeroLend rinkos kapitalizacija yra $ 2.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.42K. ZERO apyvartoje yra 54.87B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.16M
ZeroLend (ZERO) kainos istorija USD
Stebėkite ZeroLend kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000017362
-4.01%
30 dienų
$ -0.00001783
-30.03%
60 dienų
$ +0.00000997
+31.57%
90 dienų
$ -0.0000009
-2.13%
ZeroLend kainos pokytis šiandien
Šiandien ZERO užfiksuotas $ -0.0000017362 (-4.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZeroLend 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001783 (-30.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZeroLend 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZERO rodiklis pasikeitė $ +0.00000997 (+31.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZeroLend 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000009 (-2.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZeroLend (ZERO) pokyčius?
ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.
ZeroLend galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZeroLend investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZEROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZeroLend mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZeroLend, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ZeroLend kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ZeroLend (ZERO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZeroLend (ZERO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZeroLend prognozes.
Supratimas apie ZeroLend (ZERO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZEROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ZeroLend (ZERO)
Ieškote, kaip nusipirkti ZeroLend? Viskas paprasta ir patogu! ZeroLend lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
