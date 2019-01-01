ApolloX (APX) Tokenomika

ApolloX (APX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieApolloX (APX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

ApolloX (APX) Informacija

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

Oficiali svetainė:
https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD
Baltoji knyga:
https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3

ApolloX (APX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ApolloX (APX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 58.79M
$ 58.79M$ 58.79M
Bendra pasiūla:
$ 3.98B
$ 3.98B$ 3.98B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 598.57M
$ 598.57M$ 598.57M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 390.45M
$ 390.45M$ 390.45M
Visų laikų rekordas:
$ 0.26
$ 0.26$ 0.26
Visų laikų minimumas:
$ 0.019986318316426218
$ 0.019986318316426218$ 0.019986318316426218
Dabartinė kaina:
$ 0.09822
$ 0.09822$ 0.09822

ApolloX (APX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ApolloX (APX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų APX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek APX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate APX tokenomiką, galite peržiūrėti APX tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti APX

Norite įtraukti ApolloX (APX) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius APX pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

ApolloX (APX) Kainų istorija

APX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

APX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda APX? Mūsų APX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.