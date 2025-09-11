Daugiau apie AO

AO Kainos informacija

AO Baltoji knyga

AO Oficiali svetainė

AO Tokenomika

AO Kainų prognozė

AO Istorija

AO pirkimo vadovas

AOvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AO logotipas

AO kaina(AO)

1 AO į USD – tiesioginė kaina:

$8.976
$8.976$8.976
+0.12%1D
USD
AO (AO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:32(UTC+8)

AO (AO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 8.883
$ 8.883$ 8.883
24 val. žemiausia
$ 9.057
$ 9.057$ 9.057
24 val. aukščiausia

$ 8.883
$ 8.883$ 8.883

$ 9.057
$ 9.057$ 9.057

$ 25.45199751730859
$ 25.45199751730859$ 25.45199751730859

$ 8.188585218344082
$ 8.188585218344082$ 8.188585218344082

-0.24%

+0.12%

-0.05%

-0.05%

AO (AO) realiojo laiko kaina yra $ 8.976. Per pastarąsias 24 valandas AO svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.883 iki aukščiausios $ 9.057 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AO kaina yra $ 25.45199751730859, o žemiausia – $ 8.188585218344082.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AO per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AO (AO) rinkos informacija

No.745

$ 31.56M
$ 31.56M$ 31.56M

$ 56.63K
$ 56.63K$ 56.63K

$ 188.50M
$ 188.50M$ 188.50M

3.52M
3.52M 3.52M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

3,515,928.17
3,515,928.17 3,515,928.17

16.74%

AO

Dabartinė AO rinkos kapitalizacija yra $ 31.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.63K. AO apyvartoje yra 3.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 3515928.17. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 188.50M

AO (AO) kainos istorija USD

Stebėkite AO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01076+0.12%
30 dienų$ -4.184-31.80%
60 dienų$ -5.764-39.11%
90 dienų$ -10.184-53.16%
AO kainos pokytis šiandien

Šiandien AO užfiksuotas $ +0.01076 (+0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4.184 (-31.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AO rodiklis pasikeitė $ -5.764 (-39.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -10.184 (-53.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AO (AO) pokyčius?

Peržiūrėkite AO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AO (AO)

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

AO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AO (AO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AO (AO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AO prognozes.

Peržiūrėkite AO kainos prognozę dabar!

AO (AO) Tokenomika

Supratimas apie AO (AO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AO (AO)

Ieškote, kaip nusipirkti AO? Viskas paprasta ir patogu! AO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AO į vietos valiutas

1 AO(AO) į VND
236,203.44
1 AO(AO) į AUD
A$13.55376
1 AO(AO) į GBP
6.55248
1 AO(AO) į EUR
7.6296
1 AO(AO) į USD
$8.976
1 AO(AO) į MYR
RM37.87872
1 AO(AO) į TRY
370.52928
1 AO(AO) į JPY
¥1,319.472
1 AO(AO) į ARS
ARS$12,786.312
1 AO(AO) į RUB
758.38224
1 AO(AO) į INR
791.32416
1 AO(AO) į IDR
Rp147,147.51744
1 AO(AO) į KRW
12,466.58688
1 AO(AO) į PHP
512.9784
1 AO(AO) į EGP
￡E.432.1944
1 AO(AO) į BRL
R$48.4704
1 AO(AO) į CAD
C$12.38688
1 AO(AO) į BDT
1,093.2768
1 AO(AO) į NGN
13,538.41104
1 AO(AO) į COP
$35,199.92256
1 AO(AO) į ZAR
R.156.99024
1 AO(AO) į UAH
370.52928
1 AO(AO) į VES
Bs1,400.256
1 AO(AO) į CLP
$8,625.936
1 AO(AO) į PKR
Rs2,549.27376
1 AO(AO) į KZT
4,838.78208
1 AO(AO) į THB
฿285.25728
1 AO(AO) į TWD
NT$272.4216
1 AO(AO) į AED
د.إ32.94192
1 AO(AO) į CHF
Fr7.09104
1 AO(AO) į HKD
HK$69.83328
1 AO(AO) į AMD
֏3,429.81936
1 AO(AO) į MAD
.د.م81.05328
1 AO(AO) į MXN
$166.9536
1 AO(AO) į SAR
ريال33.66
1 AO(AO) į PLN
32.67264
1 AO(AO) į RON
лв38.95584
1 AO(AO) į SEK
kr83.9256
1 AO(AO) į BGN
лв14.98992
1 AO(AO) į HUF
Ft3,017.10288
1 AO(AO) į CZK
187.23936
1 AO(AO) į KWD
د.ك2.73768
1 AO(AO) į ILS
29.80032
1 AO(AO) į AOA
Kz8,212.23216
1 AO(AO) į BHD
.د.ب3.383952
1 AO(AO) į BMD
$8.976
1 AO(AO) į DKK
kr57.26688
1 AO(AO) į HNL
L235.26096
1 AO(AO) į MUR
408.408
1 AO(AO) į NAD
$157.79808
1 AO(AO) į NOK
kr89.13168
1 AO(AO) į NZD
$15.07968
1 AO(AO) į PAB
B/.8.976
1 AO(AO) į PGK
K38.05824
1 AO(AO) į QAR
ر.ق32.67264
1 AO(AO) į RSD
дин.898.9464

AO išteklius

Išsamesnei AO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AO

Kiek AO(AO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AO kaina USD valiuta yra 8.976USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AO į USD kaina?
Dabartinė AO kaina USD valiuta yra $ 8.976. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AO rinkos kapitalizacija?
AO rinkos kapitalizacija yra $ 31.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AO apyvartoje?
AO apyvartoje yra 3.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AO kaina?
AO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 25.45199751730859USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AO kaina?
AO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 8.188585218344082USD.
Kokia yra AO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AO yra $ 56.63KUSD.
Ar AO kaina šiais metais kils?
AO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:35:32(UTC+8)

AO (AO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AO-į-USD skaičiuoklė

Suma

AO
AO
USD
USD

1 AO = 8.976 USD

Prekiauti AO

AOUSDT
$8.976
$8.976$8.976
+0.17%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis