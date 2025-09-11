Amp (AMP) realiojo laiko kaina yra $ 0.003386. Per pastarąsias 24 valandas AMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003354 iki aukščiausios $ 0.003439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMP kaina yra $ 0.12107848, o žemiausia – $ 0.00079463.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMP per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Amp (AMP) rinkos informacija
Dabartinė Amp rinkos kapitalizacija yra $ 285.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 270.09K. AMP apyvartoje yra 84.28B vienetų, o bendras kiekis siekia 99719967269.91672. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 338.60M
Amp (AMP) kainos istorija USD
Stebėkite Amp kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003766
-1.09%
30 dienų
$ -0.000254
-6.98%
60 dienų
$ -0.000305
-8.27%
90 dienų
$ -0.0002
-5.58%
Amp kainos pokytis šiandien
Šiandien AMP užfiksuotas $ -0.00003766 (-1.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Amp 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000254 (-6.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Amp 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AMP rodiklis pasikeitė $ -0.000305 (-8.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Amp 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0002 (-5.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Amp (AMP) pokyčius?
Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.
Amp galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Amp investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Amp mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Amp, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Amp kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Amp (AMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Amp (AMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Amp prognozes.
Supratimas apie Amp (AMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Amp (AMP)
Ieškote, kaip nusipirkti Amp? Viskas paprasta ir patogu! Amp lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.