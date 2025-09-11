Altura (ALU) realiojo laiko kaina yra $ 0.03757. Per pastarąsias 24 valandas ALU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.032 iki aukščiausios $ 0.0418 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALU kaina yra $ 0.4623904871616907, o žemiausia – $ 0.00233284.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALU per pastarąją valandą pasikeitė +1.40%, per 24 valandas – +9.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Altura (ALU) rinkos informacija
Dabartinė Altura rinkos kapitalizacija yra $ 37.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 243.26K. ALU apyvartoje yra 990.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 990000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.19M
Altura (ALU) kainos istorija USD
Stebėkite Altura kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0031873
+9.27%
30 dienų
$ +0.03181
+552.25%
60 dienų
$ +0.03235
+619.73%
90 dienų
$ +0.02056
+120.87%
Altura kainos pokytis šiandien
Šiandien ALU užfiksuotas $ +0.0031873 (+9.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Altura 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03181 (+552.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Altura 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALU rodiklis pasikeitė $ +0.03235 (+619.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Altura 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02056 (+120.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Altura (ALU) pokyčius?
Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.
Altura kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Altura (ALU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Altura (ALU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Altura prognozes.
Supratimas apie Altura (ALU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Altura (ALU)
Ieškote, kaip nusipirkti Altura? Viskas paprasta ir patogu! Altura lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
