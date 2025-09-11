Daugiau apie ALU

ALU Kainos informacija

ALU Baltoji knyga

ALU Oficiali svetainė

ALU Tokenomika

ALU Kainų prognozė

ALU Istorija

ALU pirkimo vadovas

ALUvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ALU Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Altura logotipas

Altura kaina(ALU)

1 ALU į USD – tiesioginė kaina:

$0.03757
$0.03757$0.03757
+9.27%1D
USD
Altura (ALU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:25(UTC+8)

Altura (ALU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
24 val. žemiausia
$ 0.0418
$ 0.0418$ 0.0418
24 val. aukščiausia

$ 0.032
$ 0.032$ 0.032

$ 0.0418
$ 0.0418$ 0.0418

$ 0.4623904871616907
$ 0.4623904871616907$ 0.4623904871616907

$ 0.00233284
$ 0.00233284$ 0.00233284

+1.40%

+9.27%

-34.61%

-34.61%

Altura (ALU) realiojo laiko kaina yra $ 0.03757. Per pastarąsias 24 valandas ALU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.032 iki aukščiausios $ 0.0418 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALU kaina yra $ 0.4623904871616907, o žemiausia – $ 0.00233284.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALU per pastarąją valandą pasikeitė +1.40%, per 24 valandas – +9.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Altura (ALU) rinkos informacija

No.656

$ 37.19M
$ 37.19M$ 37.19M

$ 243.26K
$ 243.26K$ 243.26K

$ 37.19M
$ 37.19M$ 37.19M

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000
990,000,000 990,000,000

990,000,000
990,000,000 990,000,000

100.00%

BSC

Dabartinė Altura rinkos kapitalizacija yra $ 37.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 243.26K. ALU apyvartoje yra 990.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 990000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.19M

Altura (ALU) kainos istorija USD

Stebėkite Altura kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0031873+9.27%
30 dienų$ +0.03181+552.25%
60 dienų$ +0.03235+619.73%
90 dienų$ +0.02056+120.87%
Altura kainos pokytis šiandien

Šiandien ALU užfiksuotas $ +0.0031873 (+9.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Altura 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03181 (+552.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Altura 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALU rodiklis pasikeitė $ +0.03235 (+619.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Altura 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02056 (+120.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Altura (ALU) pokyčius?

Peržiūrėkite Altura kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Altura (ALU)

Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

Altura galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Altura investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Altura mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Altura, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Altura kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Altura (ALU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Altura (ALU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Altura prognozes.

Peržiūrėkite Altura kainos prognozę dabar!

Altura (ALU) Tokenomika

Supratimas apie Altura (ALU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Altura (ALU)

Ieškote, kaip nusipirkti Altura? Viskas paprasta ir patogu! Altura lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALU į vietos valiutas

1 Altura(ALU) į VND
988.65455
1 Altura(ALU) į AUD
A$0.0567307
1 Altura(ALU) į GBP
0.0274261
1 Altura(ALU) į EUR
0.0319345
1 Altura(ALU) į USD
$0.03757
1 Altura(ALU) į MYR
RM0.1585454
1 Altura(ALU) į TRY
1.5505139
1 Altura(ALU) į JPY
¥5.52279
1 Altura(ALU) į ARS
ARS$53.518465
1 Altura(ALU) į RUB
3.174665
1 Altura(ALU) į INR
3.3148011
1 Altura(ALU) į IDR
Rp615.9015408
1 Altura(ALU) į KRW
52.2531074
1 Altura(ALU) į PHP
2.1497554
1 Altura(ALU) į EGP
￡E.1.8093712
1 Altura(ALU) į BRL
R$0.202878
1 Altura(ALU) į CAD
C$0.0518466
1 Altura(ALU) į BDT
4.576026
1 Altura(ALU) į NGN
56.6664553
1 Altura(ALU) į COP
$147.3330092
1 Altura(ALU) į ZAR
R.0.657475
1 Altura(ALU) į UAH
1.5508896
1 Altura(ALU) į VES
Bs5.86092
1 Altura(ALU) į CLP
$36.10477
1 Altura(ALU) į PKR
Rs10.6702557
1 Altura(ALU) į KZT
20.2532356
1 Altura(ALU) į THB
฿1.1935989
1 Altura(ALU) į TWD
NT$1.1402495
1 Altura(ALU) į AED
د.إ0.1378819
1 Altura(ALU) į CHF
Fr0.0296803
1 Altura(ALU) į HKD
HK$0.2922946
1 Altura(ALU) į AMD
֏14.3558727
1 Altura(ALU) į MAD
.د.م0.3392571
1 Altura(ALU) į MXN
$0.698802
1 Altura(ALU) į SAR
ريال0.1408875
1 Altura(ALU) į PLN
0.1367548
1 Altura(ALU) į RON
лв0.1626781
1 Altura(ALU) į SEK
kr0.3512795
1 Altura(ALU) į BGN
лв0.0627419
1 Altura(ALU) į HUF
Ft12.6284041
1 Altura(ALU) į CZK
0.7837102
1 Altura(ALU) į KWD
د.ك0.01145885
1 Altura(ALU) į ILS
0.1251081
1 Altura(ALU) į AOA
Kz34.2476849
1 Altura(ALU) į BHD
.د.ب0.01416389
1 Altura(ALU) į BMD
$0.03757
1 Altura(ALU) į DKK
kr0.2396966
1 Altura(ALU) į HNL
L0.9847097
1 Altura(ALU) į MUR
1.7116892
1 Altura(ALU) į NAD
$0.6604806
1 Altura(ALU) į NOK
kr0.3730701
1 Altura(ALU) į NZD
$0.0631176
1 Altura(ALU) į PAB
B/.0.03757
1 Altura(ALU) į PGK
K0.1592968
1 Altura(ALU) į QAR
ر.ق0.1367548
1 Altura(ALU) į RSD
дин.3.7630112

Altura išteklius

Išsamesnei Altura analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Altura svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Altura

Kiek Altura(ALU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALU kaina USD valiuta yra 0.03757USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALU į USD kaina?
Dabartinė ALU kaina USD valiuta yra $ 0.03757. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Altura rinkos kapitalizacija?
ALU rinkos kapitalizacija yra $ 37.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALU apyvartoje?
ALU apyvartoje yra 990.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALU kaina?
ALU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4623904871616907USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALU kaina?
ALU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00233284USD.
Kokia yra ALU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALU yra $ 243.26KUSD.
Ar ALU kaina šiais metais kils?
ALU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:25(UTC+8)

Altura (ALU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ALU-į-USD skaičiuoklė

Suma

ALU
ALU
USD
USD

1 ALU = 0.03757 USD

Prekiauti ALU

ALUUSDT
$0.03757
$0.03757$0.03757
+9.72%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis