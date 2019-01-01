Altura (ALU) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAltura (ALU), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Altura (ALU) Informacija

Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

Oficiali svetainė:
https://www.altura.com/
Baltoji knyga:
http://altura.com/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0

Altura (ALU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Altura (ALU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 28.94M
Bendra pasiūla:
$ 990.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 990.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 28.94M
Visų laikų rekordas:
$ 0.17573
Visų laikų minimumas:
$ 0.00233284
Dabartinė kaina:
$ 0.02923
Altura (ALU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Altura (ALU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ALU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ALU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ALU tokenomiką, galite peržiūrėti ALU tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.