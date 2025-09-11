Daugiau apie ALON

alon kaina(ALON)

$0.004874
+4.72%1D
alon (ALON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:18(UTC+8)

alon (ALON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0045
24 val. žemiausia
$ 0.005075
24 val. aukščiausia

$ 0.0045
$ 0.005075
$ 0.15167328896571672
$ 0.000027284507649472
-0.23%

+4.72%

-5.01%

-5.01%

alon (ALON) realiojo laiko kaina yra $ 0.004874. Per pastarąsias 24 valandas ALON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0045 iki aukščiausios $ 0.005075 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALON kaina yra $ 0.15167328896571672, o žemiausia – $ 0.000027284507649472.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALON per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – +4.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

alon (ALON) rinkos informacija

No.1434

$ 4.86M
$ 61.18K
$ 4.86M
997.96M
997,961,742
SOL

Dabartinė alon rinkos kapitalizacija yra $ 4.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.18K. ALON apyvartoje yra 997.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 997961742. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.86M

alon (ALON) kainos istorija USD

Stebėkite alon kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00021968+4.72%
30 dienų$ +0.000216+4.63%
60 dienų$ -0.003232-39.88%
90 dienų$ -0.009175-65.31%
alon kainos pokytis šiandien

Šiandien ALON užfiksuotas $ +0.00021968 (+4.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

alon 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000216 (+4.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

alon 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALON rodiklis pasikeitė $ -0.003232 (-39.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

alon 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.009175 (-65.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir alon (ALON) pokyčius?

Peržiūrėkite alon kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra alon (ALON)

Official alon community token Co-founder of pumpfun turned CTO leader.

alon galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų alon investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ALONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie alon mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti alon, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

alon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos alon (ALON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų alon (ALON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes alon prognozes.

Peržiūrėkite alon kainos prognozę dabar!

alon (ALON) Tokenomika

Supratimas apie alon (ALON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti alon (ALON)

Ieškote, kaip nusipirkti alon? Viskas paprasta ir patogu! alon lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ALON į vietos valiutas

1 alon(ALON) į VND
128.25931
1 alon(ALON) į AUD
A$0.00735974
1 alon(ALON) į GBP
0.00355802
1 alon(ALON) į EUR
0.0041429
1 alon(ALON) į USD
$0.004874
1 alon(ALON) į MYR
RM0.02056828
1 alon(ALON) į TRY
0.20114998
1 alon(ALON) į JPY
¥0.716478
1 alon(ALON) į ARS
ARS$6.943013
1 alon(ALON) į RUB
0.411853
1 alon(ALON) į INR
0.43003302
1 alon(ALON) į IDR
Rp79.90162656
1 alon(ALON) į KRW
6.77885668
1 alon(ALON) į PHP
0.27889028
1 alon(ALON) į EGP
￡E.0.23473184
1 alon(ALON) į BRL
R$0.0263196
1 alon(ALON) į CAD
C$0.00672612
1 alon(ALON) į BDT
0.5936532
1 alon(ALON) į NGN
7.35140546
1 alon(ALON) į COP
$19.11368344
1 alon(ALON) į ZAR
R.0.085295
1 alon(ALON) į UAH
0.20119872
1 alon(ALON) į VES
Bs0.760344
1 alon(ALON) į CLP
$4.683914
1 alon(ALON) į PKR
Rs1.38426474
1 alon(ALON) į KZT
2.62747592
1 alon(ALON) į THB
฿0.15484698
1 alon(ALON) į TWD
NT$0.1479259
1 alon(ALON) į AED
د.إ0.01788758
1 alon(ALON) į CHF
Fr0.00385046
1 alon(ALON) į HKD
HK$0.03791972
1 alon(ALON) į AMD
֏1.86240414
1 alon(ALON) į MAD
.د.م0.04401222
1 alon(ALON) į MXN
$0.0906564
1 alon(ALON) į SAR
ريال0.0182775
1 alon(ALON) į PLN
0.01774136
1 alon(ALON) į RON
лв0.02110442
1 alon(ALON) į SEK
kr0.0455719
1 alon(ALON) į BGN
лв0.00813958
1 alon(ALON) į HUF
Ft1.63829762
1 alon(ALON) į CZK
0.10167164
1 alon(ALON) į KWD
د.ك0.00148657
1 alon(ALON) į ILS
0.01623042
1 alon(ALON) į AOA
Kz4.44299218
1 alon(ALON) į BHD
.د.ب0.001837498
1 alon(ALON) į BMD
$0.004874
1 alon(ALON) į DKK
kr0.03109612
1 alon(ALON) į HNL
L0.12774754
1 alon(ALON) į MUR
0.22205944
1 alon(ALON) į NAD
$0.08568492
1 alon(ALON) į NOK
kr0.04839882
1 alon(ALON) į NZD
$0.00818832
1 alon(ALON) į PAB
B/.0.004874
1 alon(ALON) į PGK
K0.02066576
1 alon(ALON) į QAR
ر.ق0.01774136
1 alon(ALON) į RSD
дин.0.48817984

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie alon

Kiek alon(ALON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALON kaina USD valiuta yra 0.004874USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALON į USD kaina?
Dabartinė ALON kaina USD valiuta yra $ 0.004874. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra alon rinkos kapitalizacija?
ALON rinkos kapitalizacija yra $ 4.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALON apyvartoje?
ALON apyvartoje yra 997.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALON kaina?
ALON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15167328896571672USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALON kaina?
ALON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000027284507649472USD.
Kokia yra ALON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALON yra $ 61.18KUSD.
Ar ALON kaina šiais metais kils?
ALON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:50:18(UTC+8)

alon (ALON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

